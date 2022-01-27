〈 新股IPO〉南韓電池大廠LG能源掛牌首日開盤狂飆一倍 市值僅次於三星電子

全球第二大電池製造大廠 LG 能源解決方案 (LGES) 寫下南韓有史以來最大的首次公開上市 (IPO) 紀錄後，周四 (27 日) 正式於南韓掛牌上市，開盤一度飆漲 99%，市值僅次於三星電子。

LG 能源將掛牌價設定在 30 萬韓元的高標，周四開盤後股價一度飆升 99%，截稿前股價報每股 49.6 萬韓元，市值約為 116.1 兆韓元 (965 億美元)，使其成為全南韓市值第二大企業，僅次於三星電子。

LG 能源 IPO 共籌資近 110 億美元，是阿里巴巴 2019 年港股二次上市籌集 129 億美元以來，亞洲最大的 IPO。該公司總計吸引超過 440 萬散戶投資者以創紀錄的 114 兆韓元 (950 億美元) 競購 ，近 2000 名海內外機構投資人也斥資 12.8 兆美元加入競爭行列。

不過，HDC 資產管理基金經理人 Park Jung-hoon 預估 LG 能源首日交易行情仍非常棘手，因近期市場非常波動，聯準會正準備啟動升息並將實施縮表。

此外，目前 LG 化學持有該公司 81.8% 的股權，在市場上流動股數有限情況下，短期將大幅波動。

自 LG 化學分拆以來，LG 能源的電池業務快速發展，目前在全球電動車電池市占率已超過 20% ，並為特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US) 和福斯等汽車大廠供應汽車電池。

儘管 LG 能源市值仍難與強大中國競爭對手寧德時代 (CATL) 比擬——後者目前市值 2080 億美元，但 LG 執行長 Kwon Young-so 表示，該公司目前累積積壓電池訂單達 260 兆韓元，成長潛力仍值得期待。

市場分析師警告，隨著中國電池商擴展到全球市場，以及越來越多的汽車製造商計劃開發自己的電動車電池，LG 能源未來仍可能面臨日益激烈的競爭。