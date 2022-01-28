Stellantis宣布在中國的合資公司持股比例將拉高至75%

歐洲汽車大廠 Stellantis 週四 (27 日) 宣布，有關該公司和中國國有汽車大廠廣州汽車集團 (廣汽) 共同出資成立的合資公司，Stellantis 方面的出資比例將從目前的 50% 拉高至 75%。期盼藉由經營主導權的掌握，來加速改善公司營運狀況。

Stellantis 表示，詳細內容將於 3 月 1 日公布，和廣汽之間的合作關係也會持續下去。

另一方面，廣汽方面也在週四 (27 日) 針對 Stellantis 公布的訊息作出回應。廣汽在一份聲明中提到，該合資公司的營運有很大困難，股東之間也針對經營等問題進行協商，但是在持股比例問題仍未有正式共識。這和 Stellantis 所指稱的「已達成共識」有相當落差。

問題核心的合資公司，是於 2010 年成立。依照廣汽方面說法，2021 年該合資公司所賣出的「Jeep」等品牌汽車，總銷量年減 50% 至 2 萬輛。這和豐田或本田合資公司的 80 萬輛左右銷量數字相比，更凸顯出問題的嚴重性。

Stellantis 已在 2021 年結束廣州工廠的 Jeep 汽車生產，改由長沙工廠負責，目的是提高生產效率。

由於中國政府修改了投資規定，自 2022 年起，外資在汽車公司的持股比例可超過 50%。而在 Stellantis 之前，BMW 和福斯都已提出增加合資公司持股比例的申請。