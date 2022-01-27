為加快實現電動車目標 通用汽車將招聘8,000名新技術員工

據報導，美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 在週三 (26 日) 表示，為了加快電動車和軟體驅動服務的開發，該公司將在今年招聘 8,000 多名新的技術員工。

報導中指出，通用汽車如今正在擴大汽車電氣化、開發車輛軟體、自主技術以及設計燃料電池的團隊，以實現電動車目標。

除了大量召募技術人員外，該公司日前也宣布，將在美國密西根州進行一項 70 億美元的投資計劃，旨在提升全尺寸電動皮卡的產量，從而加強與競爭對手福特汽車 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等大廠在北美電動車的競爭能力。

通用表示，公司計劃在 2025 年將北美地區電動車產能提高到 100 萬輛，並預計在未來的 5 年內取代特斯拉成為美國最大的電動車銷售商。

通用總裁 Mark Reuss 先前也表示，將斥資 40 億美元對 Orion Township 工廠進行檢修與擴建，在未來生產新款電動車 Silverado 和電動皮卡 GMC Sierra。

此外，通用也表示將與 LG Energy Solution 再斥資 21 億美元，於北美興建第四座電動車電池工廠，但選址與細節尚未公布。

另一方面，通用汽車將於今年春季推出名為「CarBravo」的二手車線上銷售平台，讓公司與其經銷商能挑戰 Carvana、Carmax 等線上二手車銷售公司。