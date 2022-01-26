百度與吉利汽車向電動車合資企業集度再投資4億美元

中國科技公司百度 (BIDU-US) 和汽車製造商吉利 (0175-HK) 正向一年前兩家業者合資的電動車企業集度 (Jidu) 投入更多資金。

兩家公司 26 日宣布，將在 A 輪融資中向集度投資近 4 億美元。集度於 2021 年 3 月自未透露的投資者募集 3 億美元初始資本宣告成立，至今未滿一年。

根據 Wind Information 資料，百度擁有集度的多數股權，擁有該公司 55% 的股份，而吉利擁有 45% 的股份。兩家公司都拒絕透露各自對最新一輪融資的貢獻。

集度表示，這筆資金將用於研發和量產。

過去兩年，全球電動車交易激增，因為公司爭相開發分析師預計將很快取代燃油車的款車。中國政府一直特別支持國內產業的發展，幫助刺激許多新創企業的崛起。

Dealogic 的數據顯示，中國的電動車交易價值從 2020 年的 21.7 億美元增至 2021 年的 66.1 億美元，增加了 2 倍。數據顯示，去年美國的電動車交易價值從 2020 年的 3.53 億美元增加 1 倍多達 9.24 億美元。

百度於 2021 年 1 月宣布與吉利成為戰略合作夥伴推出集度，隨後任命共享單車新創公司摩拜單車的聯合創始人夏一平 (Xia Yiping) 為該電動車公司的 CEO。

2010 年，中國吉利收購前屬於福特汽車 (F-US) 的瑞典汽車品牌沃爾沃 (Volvo)。

吉利推出從 Zeekr 到高階 Polestar 等諸多電動車品牌，包括自行生產或是經由與沃爾沃的合資企業。

過去幾週，百度宣佈集度將在 4 月舉行的北京車展上展示一款具有 4 級自動駕駛能力的概念車。

百度指出，集度的第一輛電動車將於 2023 年開始量產和交車。

中國科技公司爭相搶進電動車領域。去年，小米宣布未來 10 年內向自有電動車業務投資 100 億美元，並預計將在 2024 年上半年量產自行開發的新車。與此同時，電信巨頭華為一直與汽車製造商在汽車軟體和自動駕駛等領域展開合作。