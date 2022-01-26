FOMC會議登場！分析師預期Fed更鷹

聯準會 (Fed) 週二 (25 日) 舉行為期兩天貨幣政策會議，華爾街分析師預計，聯準會準備最早於 3 月升息，並將釋出縮表等加速緊縮寬鬆貨幣政策的訊息。

在 2020 年 3 月啟動超級寬鬆政策應對疫情後，聯準會數十年來首次與通膨展開重大鬥爭。去年 12 月份美國消費者價格指數 (CPI) 年增 7%，為 1982 年 6 月以來最高。聯準會將於週三發布最新利率政策決議，在市場動盪的背景下，華爾街分析師預期，聯準會將更加鷹派，最早在 3 月升息，因應居高不下的通膨。

升息

美國銀行美國短期利率策略部門主管 Mark Cabana 指出：「聯準會的立場不會偏鴿，(債券) 市場似乎正在對股市下跌以及地緣政治緊張局勢做出反應，因此，或許聯準會聽起來不像在其他情況下那樣強硬，但我們不認為，聯準會會直接站出來告訴市場，今年 4 次升息的預期是錯誤的。」

Cabana 稱，聯準會可能會暗示，其 2018 年以來的首次升息可能最早會在 3 月利率會議上進行。回顧 2015 年金融危機後首次升息的一個月前，聯準會發表過類似的言論。

縮表

聯準會 (Fed) 將在 3 月前完成縮減購債 (Taper)，預計聯準會將開始研究縮表的方式與時間點。聯準會官員近期在討論縮減其近 9 兆美元的資產負債表，一些策略師預計縮表將從今年 6 月開始，甚至最早在 5 月開始。

Ironsides Macroeconomics 研究主管 Barry Knapp 稱，通膨中更令人擔憂的因素之一是租金和住房成本，預計這兩項成本將會上升，如果聯準會從資產負債表中移除抵押擔保證券 (MBS)，有助於總體上減緩通膨。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 預計，聯準會本週會議上可能會對縮表議題存在一些異議，但 Swonk 認為，升息同時縮表將讓聯準會更輕鬆的加速寬鬆退場。

市場反應

截至週一，標普下跌 11% 與聯準會採取其他緊縮舉措後的平均跌幅一致。Knapp 稱，股市下跌並不令人意外。

Knapp 提到，從金融危機後第一個量化寬鬆 (QE) 結束，2010 年到 2018 年有 8 次股市下滑，平均降幅達 11%。

Knapp 預期：「市場應會穩定下來，因為經濟增長前景沒有惡化，週三主席鮑爾的任何言論都不會讓事情變得更糟。」