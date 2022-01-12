何時縮表？Fed鷹后主張宜早不宜遲

今年 FOMC 票委、素有「鷹后」之稱的堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 週二 (11 日) 主張，貨幣政策正常化的時候到了，聯準會應盡早縮減近 8.8 兆美元資產負債表。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治週二表示，美國通膨接近 40 年高位，需求強勁，勞動力市場明顯緊俏，聯準會目前非常寬鬆的貨幣政策與經濟前景不同步。

喬治表示，美國正從另一場急劇衰退中復甦，聯準會應以比過去類似時刻更快地縮表。若聯準會在逐步升息的同時減持長期債券，對降低通膨將更加有效。

喬治稱：「總而言之，我認為相對於上一個緊縮週期，在資產負債表上提早行動是合適的。」不過，她沒有具體提到縮表的確切時間。

上一次聯準會縮表時期始於 2007 年 10 月，以每月 100 億美元的速度減少資產負債表規模，進展相當緩慢。而過去 2 年過度寬鬆下，聯準會的資產負債表從 4.1 兆美元膨脹逾 1 倍達 8.77 兆美元。

喬治警告，如果聯準會升息但縮表速度緩慢，美債殖利率曲線可能會趨平，甚至倒掛並鼓勵金融市場過度冒險。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線倒掛一直是經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

同日，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表態支持 3 升息後「盡快」啟動縮表進程，來控制持續走高的通膨。聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴參議院銀行委員會提名確認聽證會時稱，他預估通膨壓力將持續到今年年中，「今年晚些時候」將開始縮減資產負債表。