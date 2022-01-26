〈美股熱門股〉嬌生Q4獲利、財測報喜 收漲近3%

嬌生（Johnson & Johnson）周二（25 日）盤前公布憂喜參半的第四季財報，雖然部分藥物銷售不佳、疫情影響醫療設備業務，整體營收略低於華爾街分析師預估，但獲利表現出色、2022 會計年度財測佳，激勵當日股價收漲近 3%。

嬌生第四季營收年增 10.4% 至 248 億美元，略低於 FactSet 分析師預估的 253 億美元，不過經調整後每股獲利年增 14.5% 至 2.13 美元，優於分析師預估的 2.12 美元。去年全年營收年增 13.6% 至 938 億美元，經調整後每股獲利年增 22% 至 9.8 美元。

此外，嬌生同日也公布 2022 會計年度財測，預估經調整後每股獲利將介於 10.40 至 10.60 美元之間，優於分析師普遍預期的 10.35 美元。

嬌生去年第四季新冠疫苗銷售額為 16 億美元，略高於分析師預期的 15 億美元，全年銷售額為 24 億美元，該公司預估 2022 年疫苗銷售額將介於 30 億至 35 億美元之間。

嬌生雖然表示醫療設備業務逐漸從疫情影響中恢復，但新冠變異株 Omicron 讓疫情升溫，導致醫院手術一再延遲，該部門第四季營收為 69.6 億美元，略低於分析師預期的 69.8 億美元。嬌生去年 11 月宣布，計畫在 2023 年中後期將消費者保健部門拆分成獨立公司。

製藥部門方面，由於其明星血癌藥 Imbruvica 與抗炎藥 Stelara 等主力商品表現不佳，第四季營收為 248 億美元，低於分析師預估的 252.9 億美元。

Cantor Fitzgerald 分析師 Louise Chen 在報告中寫道，雖然嬌生營收憂喜參半，但該公司在某些關鍵藥物如 Trefya 和 Darzalex 銷售超出市場預期。

瑞穗分析師 Vamil Divan 表示，許多主力藥品銷售額都很強勁，該公司管理層強調，Imbruvica 銷售額則特別低是受競爭壓力影響，但並未特別提到新冠疫情對患者的影響。

嬌生 (JNJ-US) 周二股價上漲 2.86%，每股報 167.63 美元。