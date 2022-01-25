Fed會拯救近期動盪的股市？分析師：這想法很危險

市場正關注聯準會 (Fed) 是否會拯救近期不安的股市，華爾街分析師週一 (24 日) 警告，目前居高不下的通膨，讓聯準會改變緊縮政策的機率微乎其微，聯準會總是會拯救股市的想法很危險。

美股今年以來開局艱難，市場處於恐慌情緒當中，俄羅斯跟烏克蘭戰火恐一觸即發，加上聯準會即將召開利率會議和更多重磅財報將出爐，道瓊週一盤中狂瀉逾 1000 點，儘管該指數尾盤逆轉收紅，年初至今其跌幅已下滑 6.07%，那指今年已跌 12.49%，仍深陷修正區。

聯準會 (Fed) 週二起將召開為期兩天的利率政策會議，華爾街預期聯準會將更趨向鷹派，以應對不斷升高的通膨。美國銀行和高盛都認為聯準會將在未來 1、2 個月結束資產購買，並在年中左右開始全面縮表。

華爾街預期聯準會將更趨向鷹派，以應對不斷升高的通膨 (圖片：AFP)

不過，隨著美股動盪不安，投資人不禁想問，是否聯準會將會出手救市、逆轉目前緊縮貨幣政策？

翻閱過往歷史，聯準會在 2018 年 4 次升息後，因美國經濟遭遇「亂流」衝擊，美股出現史上最嚴重的平安夜大屠殺，隨後聯準會主席鮑爾宣布降息以安撫市場。

DataTrek 聯合創始人 Nick Colas 認為，聯準會在評估資本市場壓力時，無論以何種標準衡量，目前都「遠未」達到聯準會 2018 年重新考慮貨幣政策立場的標準。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 稱，美股跌幅還不足以讓聯準會採取動作，如此迅速地向市場低頭，不對通膨採取任何措施，對他們來說是一個糟糕的行為。

Boockvar 說：「這次的不同之處在於，目前聯邦基金利率近乎於零，通膨率卻高達 7%，所以他們別無選擇，只能做出反應。目前，他們還不會為市場做出轉變。」

華爾街知名大空頭 Jim Chanos 警告，2018 年升息是聯準會的重大錯誤，導致股市大幅拋售。聯準會總會出手救市的想法很危險，他們不會總是為投資人糟糕的投資決策紓困，這真得不是一種值得長期堅持的投資政策。