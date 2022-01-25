〈台經院景氣預測〉無畏疫情 台經院估今年內需支撐我GDP可保4

台灣經濟研究院今 (25) 日發布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 4.10%，與去年 11 月預測維持不變，台經院認為，隨著疫苗覆蓋率逐漸提升，全球經濟仍可維持復甦步伐，而國內今年 GDP 動能以內需為主要支撐，若後續疫情得以有效控制，將有助民間消費持續成長。

台經院指出，全球正面臨新一波的疫情挑戰，隨著病毒的檢驗量能精進、疫苗覆蓋率提升，各主要國家不會輕易重啟嚴格防疫措施，全球經濟仍可望維持復甦步伐。

國內方面，台經院認為，儘管近期本土疫情再度升溫，短期恐將衝擊內需服務業表現，使第一季民間消費表現出現亂流，不過，今年經濟成長仍仰賴民間消費支撐，出口和民間投資雖維持強勁，惟受比較基期偏高影響，對經濟成長貢獻度將下滑。

內需方面，受惠去年比較基期偏低，加上基本生活費、基本工資和軍公教薪資均呈現上調，企業獲利良好帶動可支配所得成長，台經院認為，在疫情獲控制後，將有助於民間消費持續成長，預測今年民間消費成長率為 4.93%，較前次預測僅下修 0.10 個百分點。

固定資本形成方面，隨著在地化生產趨勢推動，再加上國外大廠續投資台灣，惟因比較基期高，估今年整體固定資本形成成長率為 3.25%，略下修 0.14 個百分點，其中，民間投資成長率為 2.75%，下修 0.35 個百分點。

貿易方面，由於終端消費性電子產品拉貨動能轉弱，加上高基期因素，預期今年我國進出口成長幅度趨緩，全年出口和進口金額成長率則為 3.75%、3.42%，分別下修 0.66、0.82 個百分點。

據此，台經院預估今年輸出和輸入成長率分別為 3.97%、3.48%，較前次預測值分別下修 0.68 和 1.31 個百分點。

而對於物價，台經院認為，近期各大餐飲業宣告調漲餐飲價格，顯示民生物價仍有上漲壓力，預測今年 CPI(消費者物價指數) 年增率為 1.65%，上修 0.13 個百分點。