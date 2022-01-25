權證投資人一定要了解的 外資投信賣超個股標的TOP5

市場恐慌情緒持續壟罩，1/24（一）台股早盤最低一度重挫至 17,682.33 點，然而隨著政府資金進場以及外資投信皆分別買進大型權值股，終場加權指數上漲 89.74 點，以 17,989.04 點作收。從 24 日市場概況來看，大盤成交金額降至 3,237 億元，權證總成交金額則持續下探，僅約 18.2 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.56%。另一方面，由於大盤走弱導致投資人看空相關標的，24 日認售權證成交金額比例高達 15.87%，為近期之比例新高。合併觀察外資投信賣超個股，精材 (3374-TW)、亞聚 (1308-TW)、世芯 - KY (3661-TW)、華邦電 (2344-TW)、力旺 (3529-TW) 皆入榜，針對這些標的，投信動向主要為買轉賣，外資則普遍已連續二個交易日進行賣超，力旺 (3529-TW) 更是被外資連 3 賣。權證具有多空皆可操作、靈活度高的特性，即便是大盤下跌，投資人亦可以選擇認售權證參與現股跌幅行情，只要看對方向也有機會獲利，針對前述標的，建議投資人可選擇精材群益 15 售 02 (70062P)、亞聚群益 16 售 02 (08761P)、世芯群益 16 售 04 (03363P)、華邦電群益 16 售 03 (03390P)、力旺群益 18 售 01 (70330P) 等價內 5%~ 價外 20% 之長天期認售權證進行布局。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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