宏達電再擴大元宇宙布局 下月推NFT交易平台

宏達電 (2498-TW) 旗下 VR 應用商店及內容訂閱服務平台 VIVEPORT 今 (25) 日宣布，將於 2 月中推出 NFT 交易市集 VIVE BYTES，第一階段將針對動漫、卡通和遊戲等 ACG 主題推出相關 NFT 新型態數位收藏，消費者能以法定加密貨幣購買。

宏達電表示，VIVE BYTES 將讓全球使用者輕鬆進入 NFT 世界，並具有直覺的購物流程和獨特遊戲化功能，消費者購買 NFT 數位收藏如同網購般輕鬆便利。

VIVE BYTES 預計 2 月舉行首賣活動，同時推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展 NFT 數位收藏。宏達電指出，消費者能透過手機、電腦或任何 VR 設備進入體驗，在瀏覽展廳畫作同時，也能直接進入 VIVE BYTES NFT 交易市集，購買收集 CAT ART NFT 收藏。

VIVE BYTES 除了提供直購方式外，另外也推出 NFT 盲盒機制，後續將再開放拍賣功能，消費者能透過法定或加密貨幣支付串連 MetaMask 錢包，保有 NFT 商品加密的安全性及付款便利性。

VIVEPORT 總經理林俊吳說，NFT 正在改變身份和所有權的看法，而 VIVE BYTES 可激發創作者無限創意數位化的潛力，使消費者更容易得取得數位資產。