〈國泰金看經濟〉明年GDP估不到4%、台股還創新高？程淑芬用利率給答案

國泰金 (2882-TW) 預估明 (2022) 年經濟成長率 (GDP) 只有近 4%，但台股今 (27) 日仍站上萬八、改寫歷史新高價，國泰金投資長程淑芬表示，貨幣乘數效果愈來愈小，股票賣了也不知幹嘛，乾脆放在股市中，這個現象很明顯。

程淑芬表示，利率等於經濟成長率加通膨，過去 20 年來，政府對利率的引導性愈來愈弱，央行降息很難傳導到真正需要錢的企業，過去釋出一塊錢可產生 8 到 10 倍的效果，但貨幣乘數在縮減中，且利差太低，銀行寧可放錢給穩健的企業，不敢支撐新創產業，導致百年來銀行功能慢慢不彰。

程淑芬表示，利率過低的時候，好的企業可以很容易拿到錢，產生併購的實力，全世界不是只有一般平民財富變懸殊，一般企業的實力也變懸殊。

程淑芬指出，低利率當初立意是協助企業拿到資金度過寒冬不裁員，但幾十年循環下來，卻造成沒有「藏富於民」，現在民眾只有一邊定存一邊抱怨，但也不敢不存錢。

低利對台股的影響部分，程淑芬表示，前年美國長短債利差轉負時，大家擔心股市會大跌，但跟 2000 年跟 2007 年相比，銀行體系存放比從超過 95%，降至 70%，過去認為「降息對股市就好、升息對股市不好」的看法，是市場資金都被充份使用掉才會發生，如今資金仍過多，最終還是回歸市場資金過剩的問題。

程淑芬強調，資金過剩狀況還沒很清楚釐清前，一個國家經濟顧得好、疫情顧得好、企業獲利顧得好，股票賣了也不知道做什麼，很自然乾脆還是放在股市裡，這現象還是很明顯。

程淑芬強調，雖然明年 GDP 低於今年，搭配比較低的利率，台股本益比還是很高，可拿到股價的溢酬，不過塞港、產能會不會跟上，是台股明年的風險，台股投資要做「用功的人」，不僅要選擇有穩定獲利、投資報酬率可預測性比較好的公司、有永續治理的公司，也就是要選 EPS、ESG 都兼顧的公司為主，投資人放著也比較放心，她說：「放著懶得賣，自然股價也會比較好。」