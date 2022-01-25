曾是大多頭的學者警告那斯達克難逃熊市命運 那指期貨續跌

美股周一 (24 日) 上演絕地大反攻劇碼，那斯達克反彈收高，但最近立場轉空的多頭派人士西格爾 (Jeremy Siegel) 說，美股的崎嶇走勢離結束還很早，由於聯準會 (Fed) 將鷹派平抑通膨，科技股為主的那斯達克將難逃自高點回跌 20% 的熊市命運。

賓州大學華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 是知名的大多頭，但最近立場轉空，他預測，今年 Fed 將升息四次，這是「股市尚未完全反映的風險」。

他並預估，大型科技股為主的那斯達克 100 指數將從 11 月高點回跌 20%、落入熊市或空頭市場，意思是從目前水準還會再跌 7%。

西格爾說：「我不認為痛苦已經結束。」

這位 76 歲的教授認為，成分股更廣泛的那斯達克綜合指數也正醞釀跌入熊市，標普 500 則會深陷在修正 (自高點回跌 10%)，後者周一盤中一度落入修正領域。

西格爾預測，Fed 主席鮑爾周三可能發表堅定且鷹派的談話。Fed 將於當地本周三下午公布召開 1 月貨幣政策決議，雖然預料按兵不動，但為了抗擊通膨，可能暗示 3 月將升息、並從今年稍晚開始縮減資產負債表。

美股周一驚人逆轉，那斯達克 100 指數盤中一度暴跌 5%，但終場前一個多小時翻紅，為五個交易日以來首次上漲。那斯達克綜合指數一度跌逾 4%，終場收高 0.6%，費城半導體指數 (SOX) 也止跌反彈，收高逾 1%。

截稿前，美股期指 (周二) 下跌，那斯達克 100 指數期貨挫跌 1.4%。

半導體股估值較低、成長更快

那斯達克 100 指數最近深陷賣壓，短短兩個月就落入修正領域，但即使經過這波拋售，那斯達克 100 指數的預估本益比仍比過去 10 年平均值高 29%。

相對於科技股，半導體股估值較低，成長也更快，獲得分析師青睞。費城半導體指數今年來下跌 16%，那斯達克 100 指數下跌 14%，此外，費半未來 12 個月預估本益比約 19 倍 (10 年均值為 17.5)，那斯達克 100 指數預估本益比 25 倍。

半導體股估值比科技股低，成長也更快。 (圖: AFP)

市場預估，在晶片荒助攻下，半導體業者將公布強勁的第 4 季財報，本周德州儀器 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US) 都將公布財報。

科技股部分，本周將有蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 公布財報，投資人將關注企業獲利成長是否有趨於平緩的跡象。

Fort Pitt 資本集團說：「我認為半導體股會有很好的獲利和強勁的數據，但這不代表整體市場就不會落入波動和震盪，很多投資人一逮到機會，就把科技股汰換成價值股。」