〈美股盤後〉美股驚奇大逆轉 道瓊收復逾1000點失地

華爾街週一 (24 日) 擔憂俄羅斯跟烏克蘭戰火恐一觸即發，資金轉向避險資產，美元、黃金走高，油價下跌，恐慌指數 VIX 觸及 38.94 高點，道瓊盤中遭血洗逾 1000 點，那指一度崩逾 4%。

尾盤時段，投資人逢低買入已重傷的科技股，Meta、亞馬遜和微軟翻紅，非必需消費品與能源股強彈，四大指數豬羊變色，道瓊收復失地漲近 100 點，那指收紅 0.63%，標普上漲 0.28%，終結連續四個交易日跌勢。

地緣政治消息，儘管俄羅斯總統普丁否認計劃入侵烏克蘭，英國首相強生週一表示，目前情報相當不樂觀。美國總統拜登與法、德、義、英等歐洲領袖舉行電話會議，正考慮向波羅的海及東歐的北約 (NATO) 盟國增派美軍支援。

政經消息，針對美股盤中暴跌，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，與前任不同，拜登總統不將股市視為判斷經濟的手段，白宮關注經濟趨勢，而不是聚焦任何一天和任何單一指標。

華爾街正關注聯準會 (Fed) 週二起為期兩天的利率政策會議，市場預期聯準會將進一步揭露其應對通膨飆升的計劃。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.53 億例，死亡數突破 560 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 99.4 億劑疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞警告，目前全球的條件非常適合出現更多新的新冠變異株，假設全球疫情快要進入尾聲是危險的觀點。

週一 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 99.13 點，或 0.29%，收 34,364.5 點。

那斯達克指數上漲 86.21 點，或 0.63%，收 13,855.13 點。

標普 500 指數上漲 12.19 點，或 0.28%，收 4,410.13 點。

費城半導體指數上漲 45.2 點，或 1.31%，收 3,479.9 點。

標普 11 大板塊風雲變色，僅公用事業、醫療保健和消費必需品板塊領跌，非必需消費品、能源與工業股板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.49%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.83%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.11%。

道瓊成分股多收紅。家得寶 (HD-US) 上漲 4.21%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.83%；Nike (NKE-US) 上漲 2.13%；Visa (V-US) 下跌 1.98%；Merck (MRK-US) 下跌 1.44%。

費半成分股漲跌不一。應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.13%；AMD (AMD-US) 下跌 1.92%；NVIDIA (NVDA -US) 跌 0.0086%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.19%；美光 (MU-US) 上漲 1.24%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.12%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.15%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.52%。

企業新聞

臉書母公司 Meta (FB-US) 上漲 1.83% 至每股 308.71 美元。Meta 表示，公司研究團隊正在打造一台新的人工智慧 (AI) 超級電腦，預計 2022 年年中完成時將成為全球最快的 AI 超級電腦。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.49% 至每股 161.62 美元。愛立信提告蘋果侵害專利權的戰場擴大，除了美國外，愛立信已在德國、巴西和荷蘭申請限制令，接著將在英國等其他歐洲國家比照辦理。

通用汽車 (GM-US) 下跌 1.22% 至每股 52.64 美元。市場傳出通用汽車與 LG 能源解決方案的合資企業 Ultium Cells 週二將宣布在密西根州投資超過 65 億美元新建電動卡車和電池工廠，並在兩家工廠創造高達 4000 個新工作崗位。

經濟數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值報 55.0，預期 57，前值 57.7

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值報 50.9，預期 54.9，前值 57.6

華爾街分析

摩根大通股票策略師 Marko Kolanovic 表示，股市拋售被誇大了，最近風險資產修正似乎過度，技術指標接近超賣區域和情緒看跌，暗示本輪回檔可能已進入最後階段，雖然市場難以消化升息所帶來的類股輪動，但預料財報季將讓人們恢復信心。

Advisors Capital Management 的合夥人 JoAnne Feeney 稱：「本週肯定有很多事情要做，市場行為和近期風險確實考驗長期投資者的勇氣。」

金融諮詢公司 Union Square Advisors 總裁 Ted Smith 表示，所有的市場波動帶來挑戰，儘管目前重點是度過聯準會決策變動與最新財報季。

Smith 透露，大多數科技企業高層對其公司的中長期前景感到相當樂觀，但他們也承認，至少短期內股市挑戰會帶來一些顛簸。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)