〈美股熱門股〉拋售潮衝擊 Rivian等新創電動車股大洗三溫暖

由於投資人在美股拋售潮中尋求更安全的投資，電動車新創公司 Rivian 與其他電動車股周一（24 日）股價大洗三溫暖，盤中一度暴跌至 52 周或歷史新低，但隨後尾盤跌幅收斂，甚至有幾檔收紅。

截至美股周一收盤，Rivian(RIVN-US) 下跌 0.95%、Lordstown(RIDE-US) 上漲 5.48%、法拉第未來（Faraday Futur）(FFIE-US) 下跌 4.67%、蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 9.07%、Canoo(GOEV-US) 上漲 1.62%、Nikola(NKLA-US) 上漲 2.05%、Electric Last Mile Solutions 上漲 1.24(ELMS-US)、Fisker(FSR-US) 下跌 0.67%，其中 Fisker 一度下跌 14% 近 52 周新低。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示，在殘酷的市場拋售潮中，由於電動車新創公司缺乏獲利能力，晶片荒影響，再加上一系列生產問題讓該產業表現蒙上一層陰影，華爾街已將大部電動車新創公司列入拋售名單。

特斯拉 (TSLA-US)、通用 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 等老牌汽車製造商周一盤中一度下跌約 7% 至 9%，尾盤跌幅收斂，特斯拉終場下跌 1.47% 至每股 930 美元，通用下跌 1.2%、福特下跌 1.26%。

Rivian 是受市場矚目的電動車新創公司之一，該公司周一股價一度跌破每股 60 美元，為去年 11 月首次公開發行（IPO）以來首見，自上市以來，股價已累積下跌逾 40%。

市場處於拋售潮之際，投資人也正在等待企業財報與聯準會（Fed）收緊貨幣政策的關鍵決定。