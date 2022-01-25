伊爾艾朗：Fed需要大膽行動平抑通膨 美股尚未觸底 

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (24 日) 表示，美股雖然歷經一波拋售，但還沒有落底，投資人暫緩做任何投資決策，此外，聯準會 (Fed) 需要大膽行動以平抑通膨。

伊爾艾朗接受 CNBC 訪問時說，Fed 已經失去對通膨論述的控制權，使市場對 Fed 抑制通膨壓力的作為打上問號。分析師現在預期的貨幣政策存在好幾種可能性，這種不明確的情況不只削弱市場，也傷害經濟。

曾任品浩 (PIMCO) 執行長的他說，雖然 Fed 似乎已經準備好啟動 2018 年至今的首次升息，但市場還在適應這個新的經濟現實。

伊爾艾朗認為，投資人現在的困境是沒有投資去處，通膨高漲讓購買力隨時間減弱，導致現金無法長期持有，債券市場的投報率不夠吸引人，而加密貨幣之類的領域又太劇烈波動。

他建議投資人，如果有資金要投資，請再耐心等待，可能有更好的切入點。

他說：「我們長期生活在 Fed 龐大的保護傘下... 不管雨下得多大，都能靠 Fed 挹注大量流動秀。現在雨下得更大了... 而我們卻開始懷疑這把保護傘會不會繼續存在。」

伊爾艾朗多次抨擊 Fed 低估通膨，預言 Fed 終將得為了對抗通膨「而採下煞車」，而且認為「通膨暫時論」可能是 Fed 史上最糟的通膨看法。