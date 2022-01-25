〈美股熱門股〉疫情間漲勢如曇花一現 Netflix股價續跌近腰斬

Netflix(NFLX-US) 股價自去年 11 月盤中創下紀錄高點以來下跌約 45%，創 2020 年 4 月以來最低，近乎雪崩式暴跌，讓 投資人感覺該股從未在疫情間受惠一般，該股周一（24 日）收跌 2.6% 至每股 387.15 美元。

2020 年與去年疫情隔離、經濟封鎖期間，Netflix 的業務在大部分時間裡蓬勃發展，過去兩年分別增加 3,600 萬與 1,820 萬位新用戶。

Netflix 去年 11 月推出南韓影集《魷魚遊戲》之後，當月股價突破每股 700 美元創下歷史新高，該劇也成為該公司有史以來最賣座的影集，然而這項推升 Netflix 股價上衝的動力，卻未能使其免於拋售潮的影響。

隨著疫苗接種普及、經濟緩步重啟，在投資人已轉身離開「居家贏家」類股的情況下，Netflix 上周公布第四季的財報與財測令人失望，進一步驚動市場，不僅去年第四季用戶數未達公司先前預期，預估今年第一季新增用戶僅 250 萬人，遠低於 StreetAccount 預估的 693 萬人，此外也看淡 2022 會計年度獲利將劣於 2021 年。

然而，經濟重啟並非阻礙 Netflix 成長的唯一因素，其他媒體公司如迪士尼 (DIS-US)、AT&T(T-US) 旗下 WarnerMedia、康卡斯特（Comcast）(CMCSA-US) 的 NBCUniversal、ViacomCBS 等對手也正在加快串流媒體轉型，並對各自內部業務結構進行全面改革，與 Netflix 搶食串流媒體市場大餅。

這意味著疫情並未改變媒體發展方向，反而是加速往串流媒體發展。

雖然 Netflix 的股價一路下滑可視為其他對手加入競爭，但 MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 看法卻並非如此樂觀。

Nathanson 推薦持有 Netflix 股票，但他在報告中寫道，對其他串流媒體業來說，Netflix 第四季財報數據在各方面來說都令人擔憂。他也說：「Netflix 遭到拋售，使其更難成為媒體界的牛市指標。」

Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz 表示，雖然對 Netflix 仍保持信心，但鑑於未來的不確定性以及該公司在鄰近市場發展速度不夠，預估美、加兩國今年新增用戶可能會停止成長，將 Netflix 股票評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），目標價從每股 737 美元大砍至每股 415 美元。