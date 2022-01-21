美股開年後一片狼藉 處處可見市場受挫痕跡

美股今年開局糟糕，可以歸咎於通膨飆升、聯準會失控及疫情擴大等因素，但無論原因為何，現在市場上已經一片狼藉，處處透露著股災不知何時可能重現的跡象。

可以由幾方面觀察：

科技泡沫

和前兩年相較，今年開局最大的變化就是科技股的重挫。那斯達克指數周三收盤價，已經比紀錄高點低 10.69%，正式進入修正領域。從技術線型上，指數也跌至 200 日移動平均線之下。

此前美股的大漲，幾乎只靠幾支科技巨頭撐起一片天，如今他們卻是近期表現最差的。今年以來，蘋果 (AAPL-US) 和 IBM(IBM-US) 的股價均大幅下跌，只有英特爾 (INTC-US) 股價上漲了 4.1%。

原本人們最火熱追逐的半導體股，現在災情最重。iShares Semiconductor ETF 本周下跌 7.3%，今年以來累計下跌 8.5%，表現甚至還不如那斯達克指數。

費半指數 (鉅亨網網頁圖表)

處處災情

要看技術線圖，中小型股也很難看。羅素 2000 指數的 50 日移動均線，如今向下跌破 200 日移動均線，出現死亡交叉。指數的跌幅幾乎和科技股一樣糟糕，今年迄今累計下跌 8.1%。

羅素 2000 指數 (鉅亨網網頁圖表)

標普 500 指數也好不到那裡，指數周三跌破 100 日均線，是去年 10 月以來首次。在失守這條均線後，可能 200 日均線也即將不保。

衡量更廣泛指數的羅素 3000 指數，則跌破先前的上升趨勢線，來到多月以來的低點。Newton 投資管理公司指出，這是一個新的、看跌的技術惡化動能。

恐懼指標

芝加哥期權交易所波動率指數 VIX，今年也一直在高點，遠高於長期平均值 20。FactSet 的數據顯示，VIX 指數周三收於 23.85 點，高於 50 日均線 20.24，顯示投資者恐懼升溫。