美股開年後一片狼藉 處處可見市場受挫痕跡

美股開年後一片狼藉 處處可見市場受挫痕跡(圖:AFP)
美股開年後一片狼藉 處處可見市場受挫痕跡(圖:AFP)

美股今年開局糟糕，可以歸咎於通膨飆升、聯準會失控及疫情擴大等因素，但無論原因為何，現在市場上已經一片狼藉，處處透露著股災不知何時可能重現的跡象。

可以由幾方面觀察：

科技泡沫

和前兩年相較，今年開局最大的變化就是科技股的重挫。那斯達克指數周三收盤價，已經比紀錄高點低 10.69%，正式進入修正領域。從技術線型上，指數也跌至 200 日移動平均線之下。

此前美股的大漲，幾乎只靠幾支科技巨頭撐起一片天，如今他們卻是近期表現最差的。今年以來，蘋果 (AAPL-US) 和 IBM(IBM-US) 的股價均大幅下跌，只有英特爾 (INTC-US) 股價上漲了 4.1%。

原本人們最火熱追逐的半導體股，現在災情最重。iShares Semiconductor ETF 本周下跌 7.3%，今年以來累計下跌 8.5%，表現甚至還不如那斯達克指數。

費半指數 (鉅亨網網頁圖表)
費半指數 (鉅亨網網頁圖表)
處處災情

要看技術線圖，中小型股也很難看。羅素 2000 指數的 50 日移動均線，如今向下跌破 200 日移動均線，出現死亡交叉。指數的跌幅幾乎和科技股一樣糟糕，今年迄今累計下跌 8.1%。

羅素 2000 指數 (鉅亨網網頁圖表)
羅素 2000 指數 (鉅亨網網頁圖表)

標普 500 指數也好不到那裡，指數周三跌破 100 日均線，是去年 10 月以來首次。在失守這條均線後，可能 200 日均線也即將不保。

衡量更廣泛指數的羅素 3000 指數，則跌破先前的上升趨勢線，來到多月以來的低點。Newton 投資管理公司指出，這是一個新的、看跌的技術惡化動能。

恐懼指標

芝加哥期權交易所波動率指數 VIX，今年也一直在高點，遠高於長期平均值 20。FactSet 的數據顯示，VIX 指數周三收於 23.85 點，高於 50 日均線 20.24，顯示投資者恐懼升溫。

VIX 指數 (鉅亨網網頁圖表)
VIX 指數 (鉅亨網網頁圖表)

 

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