通膨壓迫中產階級消費者 沃爾瑪一同受累 遭券商降評 股價挫近2%

KeyBanc 資本市場分析師將沃爾瑪 (WMT-US) 股票評級自「加碼」調降為「等權重」，主張該零售巨擘將與其主要顧客群「中產階級」一同受挫並感受到工資壓力。

KeyBanc 分析師在一份展望 2022 年網路銷售報告中提到，「自我們開始追蹤以來，沃爾瑪已經轉型成為最強大的全渠道美國零售商之一，但我們認為，沒有補助津貼的刺激和持續的通膨壓力可能會短期內不成比例的衝擊沃爾瑪核心的美國中產階級顧客。沃爾瑪也是全美最大企業主之一，聘用 230 萬人以上員工，所以工資壓力恐將繼續加劇。」

與其他企業和消費者一樣，沃爾瑪也受到通膨的衝擊，但如今又多了一項與去年相比有差別的因素，亦即去年此時消費者可領取政府刺激補貼。

另一方面，分析師維持競爭對手塔吉特 (TGT-US) 股票「加碼」的評級。由 y Edward Yruma 領軍的分析團隊報告指出：「整體零售工資通膨壓力可能會不成比例地衝擊沃爾瑪。」

「對沃爾瑪來說，糧食通膨可能衝擊更大，因為沃爾瑪聚焦雜貨 (雜貨比重 56%，相較塔吉特雜貨佔比 20% 多出許多)。我們認為，塔吉特的消費者較富裕，可能彈性更大。」

KeyBanc 分析師還指出了沃爾瑪高層的人事異動。《華爾街日報》週四報導稱，沃爾瑪美國電商業務負責人 Casey Carl 將離職，顧客長和採購長也將卸任。

沃爾瑪週四下跌 1.89%，收 141.22 美元，過去一年股價下跌 2.6%，塔吉特同期上漲 18.3%。

相較而言，KeyBanc 對 Etsy (ETSY-US) 更有信心，將其股票評價自「等權重」調升至「加碼」，稱該公司擁有「長期營收 3 倍跳的機會」。

「就潛在市場 (TAM) 而言，Etsy 在降低買家摩擦方面取得了重大進展，Etsy 參與了許多大型垂直行業 (居家裝潢、服裝、珠寶)，但該平台的感知摩擦 (交付時間) 是推廣採用上的阻礙。」

Etsy 也看準二手零售趨勢，收購了 Z 世代最喜歡的二手潮服平台 Depop。

然而，Etsy 股價過去 12 個月下跌了 25.7%。