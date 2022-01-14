薪資漲、通膨飆 標普500成分股公司恐難複製去年高獲利

一直以來，企業獲利都是投資者關注的焦點。Refinitiv 的數據顯示，標普 500 指數成份股公司在 2021 年第四季的獲利預估將增長 22.4%，2021 年全年將增長 49%。不過，在 2022 年，企業獲利恐怕不會延續這樣的漲勢。

Refinitiv 的數據顯示，標普 500 指數成分股公司在 2022 年第一季獲利預估將增長 7.6%，在第二季增長 5.2%，第三季增長 7.4%，第四季增長 14.3%。

報導指出，對美股企業獲利造成影響主要有 3 個關鍵因素，包含消費者需求、利潤率和美聯準會 (Fed) 政策。

在 2022 年，消費者需求有望維持強勁，儘管近期在 Omicron 變種病毒蔓延下，消費支出有所放緩，但經濟復甦預期不會因此受到破壞。主要的不確定因素在於，美國當局收回刺激政策，是否會導致消費者支出在下半年回落。

企業利潤率方面，在員工薪資增長，以及通膨壓力持續下，企業獲利可能難以維持。美國銀行股票和量化策略師 Savita Subramanian 表示，勞動力成本大約占美國企業總成本的 40%。她預計薪資持續上漲的壓力將繼續存在。

Fed 政策方面，Fed 曾表示，為了壓低通膨，預期將在 2022 年升息 3 次，股市恐怕也將因此受到影響。

小摩策略師 Marko Kolanovic 日前表示，繼續看好對經濟敏感的價值類股，這些企業現在相對淨利或市場價值比較低，將重新燃起類股輪動的希望。花旗美洲資本市場主管 Kristen Bitterly 則看好網路安全和支付等產業的優質公司，預計這些產業的盈利成長將持續下去。