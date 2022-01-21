近期拋售僅是開端 大摩：美股恐再跌10%

據報導，大摩 (Morgan Stanley) 首席美股策略師 Mike Wilson 警告表示，到目前為止，1 月份美股的拋售僅是個開端，未來還可能再跌 10%。

Wilson 是華爾街最大的空頭之一，他將標普 500 指數的年底目標價設為 4,400 點。他也表示，接下來市場可能會感受到經濟和企業獲利成長放緩帶來的壓力。「雖然目前美股已經出現了相當大的跌幅，但未來仍可能再跌 10%。」Wilson 說道。

Wilson 也補充表示，財政刺激政策縮減和通膨飆升是主要的下行風險。今年春季即將升息的擔憂持續籠罩華爾街，納斯達克綜合指數在週三 (19 日) 已經自近期高點下跌了 10%，落入修正區域。與此同時，受惠對企業獲利成長的樂觀情緒，標準普爾 500 指數今年僅下跌 4%。

聯準會 (Fed) 升息訊號壟罩科技股，公司財報更加劇利空情緒，那斯達克 100 指數進入修正區間後周四 (20 日) 一度跌深反彈 2%，但尾盤時段風雲變色，漲幅快速蒸發，科技股持續深陷下檔泥沼，創 17 個月以來最慘跌勢。

Pimco 投資組合經理 Erin Browne 日前表示，在 2022 年股市波動性，一定會高於去年，甚至可能來到近十年之最。他說，當來到市場的重大轉變點時，像是聯準會開始升息，通常意味著更大的修正。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 則表示，由於估值已高，以及聯準會不再過度寬鬆，美股將面臨令投資人不安的修正。不過，由於 GDP 和獲利成長持續強勁，他認為股市的回調會是暫時的。