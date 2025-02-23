〈台股風向球〉投信單周大賣該擔心嗎？上次這樣賣還是在2000年網路泡沫時

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-23 11:50

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台股加權指數過去一周反彈 577 點，收復 23700 點大關，外資轉買，不過，投信連 2 周賣超，且上周賣超多達 147 億元，竟創 2000 年網路泡沫以來最大賣超，台股交易員解析，內資擔憂川普對台灣晶片砍關稅大刀，顯然先採取走為上策的策略，而接下來大盤是否能突破前高 23900 點壓力，將是在半信半疑中，等待內資歸隊。

台股交易員說明，上一次看到投信單周賣超過百億元是 2007 年 12 月中旬的 103 億元，而上一次單周賣超超過 147 億元更要回溯至 2000 年的 4 月中旬，無論是 2000 年或是 2007 年，都是敏感的一年，隨後都見到股市史上的大事件，分別為網路泡沫、金融海嘯。

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由於投信罕見在集中市場大拋貨，台股交易員提醒，內資是否續賣，仍會影響到整體盤面氣氛，但也無須過於擔憂，畢竟現在的股價較以往不可同日而語，暫先解讀，投信只是對漲多的個股落袋為安。

另一方面，外資期貨淨空單一周來大減約 1 萬口來到 25255 口，再搭配外資轉買 314 億元，顯示資金出走壓力減弱。

觀察投信上周賣超金額較大的個股有台達電 (2308-TW) 近 29 億元，聯鈞 (3450-TW)25 億元，聯發科 (2454-TW) 近 22 億元，緯穎 (6669-TW) 逾 11 億元，聯詠 (3034-TW) 近 9 億元，玉晶光 (3406-TW)、台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、華星光 (4979-TW) 和日月光投控 (3711-TW) 均超過 7 億元。