避險基金大佬：對抗通膨 聯準會勢必要升息八次

避險基金馬拉松資產管理 (Marathon Asset Management) 共同創辦人李查茲 (Bruce Richards) 周三 (19 日) 表示，為了對抗目前的高通膨，聯準會 (Fed) 可能要升息八次，而收緊貨幣政策最終將帶來經濟衰退。

李查茲表示，由於金融市場開始緊縮、通膨上升，阻礙消費者的消費能力，明年經濟成長將減速。馬拉松資產管理預估，美國 2022 年底的經濟成長年增率將落在 1.5% 至 2% 之間，與聯準會 12 月利率會議預測的 3.3% 至 4% 成長率有明顯差距。

不過，李查茲認為，美國經濟放緩並不會出現一波企業違約潮，因為目前許多公司尚能承擔原物料、運輸和勞動力相關的高成本。

李查茲以門窗製造業為例，自疫情開始以來，這些製造商的成本平均上漲 60%，而今年獲利將成長 8% 至 10%，公司狀況良好，現在不是發生企業違約潮的時候，預料真正的經濟衰退可能會在 2024 年中來臨。歷史數據顯示，聯準會開始升息到經濟出現衰退，平均需要兩年時間。

自 1 月初聯準會公布 12 月會議紀要以來，市場持續反映升息、縮表預期，高盛認為，聯準會 (Fed) 今年預估將升息 4 次，並自 7 月開始縮減資產負債表。摩根大通則預估該行 3 月就會升息，隨後逐季升息。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 和花旗 (Citigroup) 表示，12 月美國失業率降至 3.9% ，失業水準已是疫情爆發前迄今的低檔，兩家銀行也改口 3 月將啟動升息。德銀、巴克萊預估 Fed 將在第三季啟動縮表，花旗則預測 7 月將實施。

經濟現況顯示，Fed 可能不會等到就業人數恢復到疫情前水準才提高借貸成本，芝加哥商品交易所 (CME) FedWatch 工具顯示，目前市場預估 3 月升息一碼 (25 個基點) 的機率達 91.1%，提高兩碼機率為 6%。