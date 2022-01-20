俄烏緊張！美要SIA準備配合半導體出口管制 美鋁警告鋁礦供給遭殃

俄烏邊境緊張升高，美國總統拜登周三 (19 日) 表示，俄羅斯總統普丁可能入侵烏克蘭，要求半導體業者做好準備，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，就會啟動出口管制、切斷俄國取得電子零件的途徑。另一方面，美鋁 (Alcoa) 預警邊境衝突可能影響到全球的鋁礦供給。

拜登在白宮舉行的執政一周年記者會中說：「我不確定普丁確定自己將要做的事情。我猜他會入侵。這完全是普丁一個人的決定，我不確定他是否已經下定決心、或想要這麼做。」

拜登警告普丁隨時可能對烏克蘭出兵。(圖: AFP)

根據路透掌握的文件，美國半導體產業協會 (SIA) 在致會員的電郵中說，美國國安會 (NSC) 官員 Peter Harrell 和 Tarun Chhabra 上周五來電，「明白傳達烏克蘭局勢的嚴峻程度，可能發生二次世界大戰以來最嚴重的國界入侵，而白宮正在考慮各種選項。」

SIA 希望 NSC 說明各種措施的實行機率，包括金融制裁、對俄羅斯實施類似伊朗和北韓的出口管制，或類似針對中國華為那樣的禁令。

一名知悉通話內容的 SIA 人士說，白宮要求半導體業者預做的準備，包括政府一聲令下企業能馬上禁止對俄出口，以及莫斯科的員工是否有完善的 IT 保障。據了解，國際半導體協會 (SEMI) 周二也向 NSC 官員提出類似問題，擔心美國技術受影響。

如果美國決定祭出類似針對華為的禁令，對俄羅斯實施前總統川普時代的「外國直接產品規則」，拜登政府將能停止世界任何一個國家出口晶片、電腦、消費電子產品、通訊設備等給俄羅斯，只要這些東西使用美國的技術。

外國直接產品規則 (Foreign Direct Product Rule)，限制外國企業把美國技術用於和軍事或國家安全有關的產品，確保使用美國技術或軟體的外國製產品也能受到美國監管。

俄羅斯是全球第二大鋁礦國，美國鋁業 (AA-US) 執行長 Roy Harvey 在周三向投資人預警，俄羅斯和烏克蘭之間爆發任何衝突，都有可能影響全球鋁供給的穩定。如果導致能源價格上漲，也可能會因為耗能成本升高，讓鋁的生產成本大幅增加，軍事衝突也會挫傷鋁的需求。