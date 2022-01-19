Fed升息+高通膨 專家：美股將迎來修正

據報導，凱雷集團 (Carlyle Group) 共同創辦人 David Rubenstein 在週二 (18 日) 表示，隨著美聯準會 (Fed) 準備升息，以及高通膨已經成為現實，美股將迎來修正。

Rubenstein 在接受採訪時表示：「我們即將迎來一場修正。市場在相當長一段時間內一直非常活躍。基本上都是無成本的資金。」

他指出，美國經濟總體狀況良好，但是隨著 Fed 暗示今年將升息 4 到 5 次，資產價格的下行壓力無可避免。「市場已經預料到了這一點，但是在它真的發生之前，我不認為市場會有真的回調。」Rubenstein 說道。

報導指出，美股修正通常被認為是從近期的高峰下跌 10% 至 20%。標準普爾 500 指數已從今年 1 月 3 日的高點下跌了近 4.5%，而以科技股為主的納斯達克指數自今年年初以來已經下跌了 6.5%。

Rubenstein 預期，今年通膨率應該會落在 3% 至 4% 之間，但仍然會是過去的 2 倍，許多人也對此感到擔憂。「通貨膨脹將是我們必須承受的代價，它不會像是 70 年代那樣的糟糕，但暫時不會達到 2% 的目標。我認為，只要新冠肺炎疫情和供應鏈問題仍在，這樣的情況都將會持續。」Rubenstein 說道。

華爾街大多頭 Leuthold Strategist 在先前預測，2022 年標普 500 指數將持續上漲並突破 5000 點，然而一旦 Fed 開始升息，標普將在下半年回檔修正，直到年底再反彈回到 5000 點。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 則表示，由於估值已高，以及聯準會不再過度寬鬆，美股將面臨令投資人不安的 10-15% 修正。不過，由於 GDP 和獲利成長持續強勁，他認為股市的回調會是暫時的。他看好今年標普的目標價是 5500 點，相當於較目前股價再漲 9.5%。