美英發布聯合聲明 啟動鋼鋁關稅談判

美國與英國週三 (19 日) 發布聯合聲明，兩國同意啟動談判，解決雙方在鋼鐵和鋁關稅上的貿易爭端，但並未給出具體談判時間表。

在美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 和英國國際貿易大臣特雷維萊 (Anne-Marie Trevelyan) 舉行虛擬會議、討論關稅議題後，美英兩國週三發布聯合聲明。

聯合聲明提到，兩國致力於盡快取得成果，以確保在鋼鐵、鋁行業全球產能過剩挑戰下的生存能力，並強化兩國民主聯盟。

談判主題將涉及全球鋼鐵和鋁產能過剩議題，還將涵蓋美國對英國徵收鋼鐵鋁關稅，以及英國對美國產品徵收的 25% 報復性關稅，包括威士忌、摩托車、牛仔褲等。

2018 年 3 月前美國總統川普宣布對進口到美國的鋼鐵課徵 25% 關稅、鋁課徵 10% 關稅，美國和歐盟去年 10 月達成鋼鋁貿易協議，美國政府宣布將開放特定數量歐盟進口鋼鋁免稅，結束長達三年之久的美歐貿易戰爭，英國亦希望就此問題與美國談判。

拜登政府很大程度上保留前任總統川普開徵的關稅，去年初拜登上任後，隨著進口增加和雙邊貿易不平衡，美國去年前 11 個月開徵的關稅創下歷史新高。

美國人口普查局數據分析，自去年 1 月至 11 月，美國對進口商品徵收關稅達 774 億美元，締新高紀錄，比美國史上任何一年都還要多。此前最高數據是 2019 年 (川普發動貿易戰) 達到的 741 億美元。去年 12 月份數據將於今年 2 月初發布。