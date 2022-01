利明献：台灣最大的資源是錢很多 金融業將扮產業重要推手

新冠疫情及中美貿易戰衝擊,台灣如何面對 2022 年新局備受矚目,中國信託銀行董事長利明献今 (11) 日表示,台灣最大的資源是錢很多,具有充沛的資金,面對全球經濟新局,金融業將扮演重要角色,協助企業因應挑戰及掌握機會。

利明献今天於「天下經濟論壇」發表專題演講時指出,金融業將扮演重要角色,協助台灣產業界因應全球挑戰及機會、台灣應將充沛資金持續投入國際人才培育、並發揮當前資訊與通信科技 (ICT) 產業優勢創造高附加價值,並延伸發展半導體、智慧醫療、生技、5G、AI、綠能等明星產業。

利明献表示,疫情促成數位轉型加速,數位經濟變革已是不可逆的趨勢,數據加值及商業化、雲端運用、O2O 服務、數位金融等服務交易,將比傳統商品貿易更加便捷且快速。

而全球經貿情勢多變,利明献認為,供應鏈布局從 Just in time 變成 Just in case,去中心化趨勢越見明顯,過往強調降低成本轉變成降低風險,縮短供應鏈距離或是在地化、區域化生產,並強調韌性、安全、理念一致,加上能源轉型及氣候變遷等議題,對以中小企業立國的台灣衝擊巨大。

利明献提醒,台灣若要在此次的蛻變下站穩腳步,除了善用台灣半導體、通訊科技產業在國際的影響力,持續培育且活化優秀人才勢在必行,而金融業者則可針對能源轉型及氣候變遷等議題,提供綠色融資等配套措施,協助企業轉型,創新挑戰。

身為台灣金融領導品牌,中國信託銀行以自身優勢,與企業共同因應挑戰及掌握機會,如:擔任中能離岸風電計畫聯合授信案的統籌主辦銀行及國內財務顧問、提供聯華電子永續績效連結貸款,發行台灣首檔可持續發展債券等綠色金融服務。

去 (2021) 年中國信託則與鴻海科技集團簽署合作備忘錄,透過旗下公司共同成立新能源車(EV)產業基金,布局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的優質公司,並且讓台灣的電子科技及傳統汽車產業加入全球新能源車領先陣營,促進台灣產業升級與經濟轉型。

此外,中國信託銀行為台灣最國際化的銀行,海外分支據點已達 195 處,近年來配合供應鏈版圖移動,中國信託銀行可直接服務越南、印尼、等東南亞、東北亞及大中華地區客戶,值得一提的是,中國信託銀行於印度及泰國是唯一台資分行、子行,可以從籌資架構及財務顧問等面向幫助客戶掌握商機,朝國際化腳步邁進。

面對未來,利明献呼籲,台灣最大的資源是錢很多,具有充沛的資金,更要藉由半導體供應鏈等產業優勢,產、官、學加強培育具備全球視野的人才,並積極拓展具高附加價值的高科技及服務業相關產業,繼續創造更多台灣在全球經濟及科技舞台的優勢地位。