〈宏正展望〉訂單最遠看到今年底 全年營收可望創新高

宏正 (6277-TW) 財務長暨發言人陳健南今 (11) 日表示，訂單能見度最遠已看到年底，首季營運淡季不淡，優於去年同期，法人看好，宏正在智慧製造業務、機櫃業務貢獻擴大下，今年營收可望年增 5-10%，改寫歷史新高。

陳健南表示，智慧製造與產線應用需求爆發，帶動宏正高階遠端管理類產品成長強勁，依目前在手訂單來看，高階 IT 架構管理解決方案能見度至少達上半年，機櫃業務則多為長單，能見度達今年底。

陳健南進一步指出，儘管疫情不確定因素仍在，但對今年營運審慎樂觀看待，將持續朝數位、資安、智能、聲音處理等方向發展，也觀察近期歐洲、美國通路商庫存偏低，在庫存回補需求帶動下，營運可期。

宏正去年就在智慧製造、產線應用需求帶動下，12 月營收達 5.12 億元，月增 2.1%、年增 6%，助推第四季營收達 14.42 億元，季增 13.5%、年增 5.7%，單月、單季雙創新高，累計去年營收 51.65 億元，年增 7.2%，也為歷史次高紀錄。

泰國廠方面，陳健南說，去年產能貢獻約 8-9%，符合預期，預期今年將再倍增至接近 2 成，持續依既定目標每年 10% 成長，目標在 2025 年將泰國產能比重拉升至 5 成，中國、台灣則各占 25%，以降低銷美產品受關稅影響。

宏正去年各產品營收比重，IT 架構管理解決方案整體占比達約 61.2%，專業影音產品 16.4%、USB 周邊設備 6.8%、連接線材 4.3%，其他則有 11.2%，包含儀信機櫃業務貢獻約 4.8%。