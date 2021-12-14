中國信託證實參與花旗首輪出價 只出合理價未入決選

美國花旗集團出售台灣消金業務，遲遲尚未定案，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀總經理陳佳文今 (14) 日首度證實，中國信託銀行參與了第一輪出價，但因為只出了「合理價」，因此最後沒有進入決選。

花旗今年 4 月宣布退出 13 地消費金融市場，其中 10 地位於亞洲，截至目前為止，澳洲業務已敲定買家，韓國業務擬關閉清算，日前外電報導富邦集團成為花旗中國業務的「優先競標者」，讓各界關注台灣花旗消金的出售進度，外傳預估交易價格在新台幣 550 億至 650 億元。

陳佳文今天出席台灣金融產業挑戰與未來展望論壇，會後受訪時表示，能買下花旗消金業務固然是很好，但若買太貴、意義不大，因為中信本來就是龍頭，花旗消金業務跟我們的客戶重疊度高，對中信價值可能不是那麼大，出太高投報率不划算。

陳佳文進一步指出，花旗消金業務是好的資產組合，若未來花旗被買走，對中信的競爭當然會構成壓力，但是中信在市場這麼久，本來就一直很競爭，也不怕競爭。

陳佳文分析，中信銀行長期以來致力創新數位金融，COVID-19 疫情衝擊，無接觸金融服務時代來臨，中信銀行洞察客戶需求，在各項數位創新上遙遙領先。根據統計，疫情以來，分行來客數雖然下降 12%，但行動銀行客戶數成長超過 45%，整體數位會員數突破 540 萬戶；企業交易戶網路銀行交易筆數亦成長 50%，行動銀行交易筆數則提升達 10 倍，顯示疫情加速客戶對於數位金融服務的需求。

陳佳文表示，為了提供更優質的數位金融體驗，中信銀行重新檢視客戶的金融服務體驗，改造過去以銀行作業為主的流程，串連跨部門合作，建置流程數位化，提供更便捷的數位金融服務，因此在疫情期間，勞工紓困貸款數位進件率高達 99%，97% 申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成，連續兩年核保數逾 36 萬件，為民營銀行第一，中信銀行數位化程度，已經打破時空限制，打造 Banking Everywhere 的金融服務。