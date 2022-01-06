響應2050淨零！中國信託、聯電簽署40億元永續連結貸款

因應全球氣候變遷，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行響應 2050 淨零未來，透過投融資服務引導企業投入減碳轉型，今 (6) 日宣布，已與晶圓代工大廠聯電共同簽署五年期新臺幣 40 億元永續績效連結貸款（Sustainability Linked Loan, SLL）。

中信銀行表示，2050 年淨零碳排放是世界各國認同且長期努力的目標，本次與聯電簽署之永續績效連結貸款案，中信銀行將在貸款期間持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標表現，提供利率減碼優惠；聯電後續將會持續於生產製程導入低碳技術、提升能源使用率、採用再生能源等措施，並協助客戶產製低功耗產品，以具體行動朝向淨零邁進。

聯電長期致力 ESG（Environmental, Social, Governance）各面向的推動，迄今已連續 14 年獲選道瓊永續性指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）之世界指數成分股，去 (2021) 年 6 月亦為全球晶圓專工第一家宣告 2050 年淨零碳排放，具體實踐「淨零行動三部曲」，包含「持續積極自主減碳，全面採用再生能源，及投資淨零碳技術」，並加入國際再生能源倡議 RE100，獲得超過 500 家供應商群起響應。

聯電同時也邀請供應商夥伴共築低碳永續供應鏈，預期整體供應鏈於 2030 年將減碳 20%、再生能源採用比例達 20%，看好聯電營運成效及對 ESG 議題之耕耘，中信銀行積極爭取，順利促成此案。