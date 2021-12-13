全台首創！中國信託攜手三大國銀推區塊鏈防堵企業炒匯

全球監管科技 (Reg-Tech) 浪潮下，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (13) 日攜手華南銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行三大國銀，與臺灣網路認證公司以及台灣微軟組成聯合實證團隊，於金融科技創新園區完成「遠匯交易重複性驗證平臺」，為全台首創應用區塊鏈技術預防企業遠期外匯重複交易弊端的實證成果。

依據今日發表專案實證成果，未來企業申請遠期外匯交易服務時，銀行會加密上傳企業提供之交易資料至區塊鏈，快速比對鏈上是否有相同交易紀錄，若有疑慮，銀行業者會線下照會，進一步檢核是否重複交易。

銀行實證團隊表示，利用區塊鏈資料同步、不可竄改，以及去識別化特性，「遠匯交易重複性驗證平臺」可在確保客戶交易隱私的前提下，跨業者查核資料，確保客戶沒有重複交易行為，進而防堵企業炒匯，降低銀行違規風險，線上查核亦可大幅減少人工作業、紙本交易成本。

中國信託銀行進一步說明，所謂遠期外匯交易服務，是由銀行協助企業，在特定日期或期間鎖定固定匯率進行外幣交易，預防因匯率波動造成經營風險，實務上卻有企業在多家銀行重複辦理交易實為炒匯。中央銀行為控管貨幣穩定、打擊不法炒匯，規定企業辦理遠期外匯交易時，須檢附交易證明文件，且不得在他行重複辦理同筆交易。

由於銀行業者之間缺少相互照會或資料比對機制，中國信託銀行運用金融科技創新園區的「自主聯合實證」機制，以遠匯交易重複性檢核為主題發起實證案，整合跨界資源，銀行團隊提供業務相關知識和測試情境，臺灣網路認證公司貢獻區塊鏈技術解決方案，台灣微軟則提供穩定的雲端網路環境，針對遵法、流程、資安等不同構面不斷驗證解決方案可行性；聯合團隊亦多次參與金融科技創新園區的監理門診，與主管機關面對面交流，確保實證案合規。

歷經長達 6 個月的開發，綜合主管機關建議與百場會議結論，實證團隊最終提出以區塊鏈技術打造跨金融機構的「遠匯交易重複性驗證平臺」，日前已向主管機關提出成果報告，後續將接軌金融科技共創平臺，納入更多功能並擴大實證範圍，將建立跨金融機構的遠期外匯交易風險聯防平臺，健全國家金融穩定發展。

中國信託 2016 年即成立區塊鏈實驗室，是臺灣唯一加入最大國際金融區塊鏈 R3 聯盟的金融機構。憑藉豐沛的業務規模、研發能量、以及國際協作經驗，目前在「國際貿易」、「電商物流」、「醫療健康」、「綠電能源」等領域打造多項區塊鏈創新業務。