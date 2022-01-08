美12月非農亮點解讀：薪資通膨、升息門檻已達、Fed難題

美國週四 (7 日) 公布 12 月非農就業報告遠遜預期，失業率創 2020 年 2 月來新低，這份薪資強勁增長和通膨壓力持續的報告，促使黃金墜落、美債殖利率飆升，美股續跌。多位經濟學家認為，薪資通膨來了、聯準會升息門檻已達，主席鮑爾將不得不走在鋼絲上。

12 月非農就業報告：

非農新增就業報 19.9 萬人，預期 40 萬人，前值自 21 萬人上調至 24.9 萬人

失業率報 3.9%，預期 4.1％，前值 4.2％

平均每周工時報 34.7 小時，前值 34.8 小時

平均每小時薪資年增率報 4.7％，預期 4.2％，前值 4.8％

平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.4％，前值自 0.3％上修至 0.4%

勞動參與率報 61.9％，預期 61.9%，前值 61.8％

非農數據顯示，非農新增就業人數為 19.9 萬人，遠遜預期 40 萬人，12 月平均時薪月增 0.6%，高於預期 0.4%，11 月平均時薪也被上修，加上失業率 (3.9%) 下降幅度超過預期，凸顯勞動力市場漸趨緊俏。

薪資通膨來了

Academy Securities 分析師 Peter Tchir 表示：「對市場而言，最可怕的事情是 11 月平均時薪上修至 0.4%（高於最初估計的 0.3%），12 月份增長 0.6%。無論是前聯準會主席柏南克 (Ben Bernanke) 和葉倫 (Janet Yellen) 都經常將通膨視為暫時的，除非薪資上漲，這顯示薪資通膨來了。」

(圖片：AFP)

然而，Tchir 點出，3.9% 的失業率並不像看起來那麼好，較弱勢少數族裔失業率沒有改善，而這是聯準會密切關注的重點之一。

升息門檻已達

為了抑制惡化的通膨，聯準會今年不得不走向升息甚至加快縮表。牛津經濟研究院分析師 Greg Daco 表示，這份最新報告將使聯準會認為，隨著經濟朝著就業最大化方向取得進展，聯準會轉向鷹派政策是合理的。

Renaissance Macro Research 美國經濟主管 Neil Dutta 表示，這份報告為 3 月升息開了綠燈，失業率降至 3.9%，比聯準會的估計低 0.4 個百分點。

(圖片：AFP)

彭博經濟學家 Carl Riccadonna 稱，毫無疑問，這份報告中最大的重點是勞動力市場現在已經達到聯準會對充分就業的估計 (4% 以下)，意味這已經達到升息門檻。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 3 月首次升息機率為 75%，全年升息四次的機率略高於升息三次。

Omicron 浪潮料將衝擊 1 月非農

Capital Economics 資深美國經濟學家 Michael Pearce 說：「Omicron 變異株傳播快速，造成的混亂來得太晚，對 12 月非農就業人數沒有太大影響，但大量的人被告知要隔離，這可能會導致 1 月份非農就業人數大幅下降。」

Daco 認為，由於 Omicron 新冠病毒變異株影響，他預計今年第一季整體就業增長數據將維持疲軟，但預計到年底失業率將降至 3.5%。

穆迪分析經濟學家 Ryan Sweet 表示：「不幸的是，經濟發展道路仍受疫情影響，而 Omicron 將對第一季經濟造成重大打擊。」

BMO 資本市場高級經濟學家 Sal Guatieri 表示，在輝煌的一年結束時，美國勞動力市場可能失去了一點動力，這主要是由於缺乏可用的工人而不是職位，但至少到目前為止它表現良好。1 月非農將描繪出較弱的狀況，剩下幾個月將看最新疫情走向。

聯準會難題

安聯投資管理公司策略師 Charlie Ripley 稱，緊俏的勞動力市場會加劇通膨問題，若聯準會沒有在 1 月利率會議上考慮更快地退場，那將是令人驚訝的。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週四提到：「如果我們 (聯準會) 過於激進地採取行動，去抵消由供需失衡帶來的高通膨，在解決供應鏈問題方面其實發揮不了很大的作用，但我們絕對會破壞經濟，導致未來的就業機會減少。」

戴莉週五提到，她更希望看到逐步升息，比上一次更早地進入縮表，她不支持首次升息的同時開始縮表，但可以想像在升息 1、2 次後開始調整資產負債表。

聯準會主席鮑爾將赴下週二 (11 日) 參議院銀行委員會作證，提供對數據的解讀。Daco 稱：「最新的非農報告可為聯準會鷹派提供額外的證據，不過疫情惡化的背景下，第一季經濟活動停滯將迫使鮑爾在聽證會上猶如走在鋼絲上，過於鷹派的言論可能會導致金融狀況不受控制地收緊，並對經濟活動產生負面影響。」