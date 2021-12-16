大宗商品明年續強？分析師：明年挑戰性較大

在歷經還不錯的一年後，部分分析師警告，2022 年對大宗商品來說恐更加艱難，疫情不確定性可能影響經濟活動，並導致需求延遲。

截至 12 月 14 日，標普高盛商品指數 (S&P GSCI Commodities Index) 漲約 32%，並由標普 GSCI 能源指數的 47% 領漲，標普 GSCI 貴金屬指數則跌近 7%，不過總體來說，今年大宗商品表現不錯。

Neuberger Berman 高級投資組合經理 Hakan Kaya 表示，大宗商品再一次證明了它們的價值，幾乎所有大宗商品的需求都在增長，整體供應則受到結構性限制。

然而，道富 (State Street) 全球總經策略師 Noel Dixon 認為，隨著全球央行收緊政策，對大宗商品來說，明年將會是充滿挑戰性的一年。他續稱，央行對供給面驅動通膨所作出的反應，可能會導致政策錯誤，從而為需求帶來不好的影響。

美國聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 宣布明年 1 月起加快寬鬆政策的退場速度，符合市場預期，利率點陣圖則顯示，決策官員認為明年將升息 3 次，2023 年再升 3 次，較市場預期更鷹。

談到黃金，SummerHaven Investment Management 研究主管 Geetesh Bhardwaj 表示，明年黃金的表現多半取決於 Omicron 變異株如何影響全球經濟和貿易。不過，因居高不下的通膨比 Fed 預想的還要棘手，任何可能影響增長前景信心的狀況，對黃金來說都可能是利好。

能源市場表現方面，Dixon 表示，在市場同時處理增長放緩和供給下滑問題之際，道富對石油價格前景抱持中立態度，同時預計天然氣市場仍將吃緊，價格可能在明年進一步上揚。

展望大宗商品市場整體前景，Neuberger Berman 投資組合經理 Kaya 則表示，真正的風險在於需求。

他解釋，Fed 縮減購債規模和升息不太可能大幅減少民眾開車、吃飯或消費的頻率，病毒變異株的傳染力和住院率提升也可能不會嚴重打壓需求，但很有可能導致需求延後。