大宗商品漲多拉回？ 瑞銀：兩結構因素支撐價格

今年以來大宗商品報酬率多超過 30%，市場擔憂價格是否面臨漲多拉回壓力，瑞銀認為，在供應產能投資不足與中國需求支撐下，可望為大宗商品提供價格支撐。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，通膨循環環境下，除了天然資源的週期性需求強勁，疫情、物流、天氣變化、投資不足及缺電等供應端挑戰持續，支撐了大宗商品價格。

在去年上半年低基數下，彭博大宗商品 (BCOM) 及瑞銀彭博 CMCI 總回報指數今年至今表現均創 2014 年以來高點，全年更可能刷下歷史新高，目前差不多所有大宗商品價格均高於邊際生產成本，隨著全球經濟增長進入平穩時期，預期大宗商品未來表現將較今年放緩。

瑞銀指出，多數大宗商品市場維持緊張，加上市場結構性因素進而支撐明年價格。

瑞銀指出，許多大宗商品市場價格正處於甚至高於誘因價格，水準足以補償增加產能的風險，例如亞洲、歐洲天然氣價格已飆升至完全脫離生產成本的考慮水準。

儘管價格難以長久維持在誘因價格附近或以上，但全球推進實現淨零目標、增加庫存的需要，以及上游大宗商品供應產能的投資不足等結構性因素，可望支持週期性大宗商品漲勢延長。

其次則是中國支撐，瑞銀指出，約 10% 到 55% 的全球大宗商品需求來自中國，而國內約一半的平價大宗商品，以及超過 20% 工業大宗商品的需求都跟房地產及建築行業有關，牽動著國際價格的走勢。

瑞銀認為，市場對大宗商品的需求增長不會如過去 20 年般快，對天然資源的需求應傾向穩定或溫和增加。