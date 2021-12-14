通膨持續飆升 專家看好2022年金價走勢

今年以來金價的表現落後，不過，盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 認為，在通膨的威脅持續下，即使美聯準會 (Fed) 將開始升息，仍然能夠對金價帶來支撐，他對 2022 年的黃金表現保持樂觀態度。

Hansen 表示，今年金價的表現較弱，累計下跌了 6%，主要是因為在 2020 年上漲了近 25% 之後，市場進行了一些盤整。

他表示，仍然看好明年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。

大多數經濟學家預計，無論 Fed 明年升息多少次，都不太可能趕上通膨水平。

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 表示，他認為整體大宗商品市場正處於長期牛市的中期，由於供需嚴重失衡，大多數商品價格上漲。

LaForge 指出，在需求大增之際，採礦業卻因投資不足導致供應短缺，推升商品價格走高，是不容易解決的。他認為大宗商品多頭也將促使金價走升，預計金價將在 2022 年回升至每盎司 2,000 美元。

據法國興業銀行 (Societe Generale) 先前的報告顯示，在通膨持續飆升的情況下，避險基金大幅增加黃金期貨部位，期望以此保護投資組合。

Investment Directions 網站創辦人 John S. Tobey 也表示，在通膨續升的環境下，明年黃金將重獲青睞。而除了黃金外，金礦商的股票也將會是很好的選擇。