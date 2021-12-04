大宗商品今年整體噴發 白金、鈀金卻創多年最糟表現

大宗商品今年如火如荼，有望創下 2009 年來最強勁表現，但連續 6 年上漲的鈀金卻將出現首次年度下跌，白金也將迎接 3 年來首次下跌。

世界鉑金投資委員會研究主管 Trevor Raymond 表示，這兩種金屬的需求遭負面衝擊，原因來自全球半導體晶片短缺，「這嚴重影響了投資者信心和對 Comex 期貨市場的定位。」

然而，白金今年的表現優於鈀金，且與鈀金和黃金相比，白金也可能遭低估。

根據道瓊市場數據，截至 12 月 3 日，最活躍白金期貨收在每盎司 926.20 美元，今年跌逾 14%。去年白金漲逾 10%，為連續第二年上漲。鈀金期貨收在每盎司 1812.60 美元，今年跌逾 26%，為 2015 年來首次全年下跌。去年鈀金收漲近 29%。

今年鈀金與白金走跌，與標普高盛商品指數 (S&P GSCI) (SPGSCI-US) 的走勢大相逕庭。

標普高盛商品指數是國際市場上資金跟蹤量最大的商品指數，包含 24 個交易所交易期貨契約，涵蓋 5 種實體大宗商品領域，包括貴金屬和工業金屬。該指數今年迄今上漲 28% 以上，預計創下 12 年來最大年度漲幅。

Raymond 表示，由於用於汽車生產的半導體晶片短缺，而鈀金主要用於汽油動力的汽車催化轉化器，所以鈀金的需求損失遠大於白金。白金主要用於柴油車的催化轉化器，全球汽油輕型汽車的數量遠遠多於柴油車。

「鈀金因為價格較高，所以致今年虧損較大。白金以 1 比 1 替代鈀金越來越廣泛，而鈀金需求減少也加劇了投資者的負面情緒。」Raymond 說。

世界白金投資委員會 (WPIC) 11 月 24 日發布的《白金季度報告》指出，根據 Metals Focus 研究，自去年因疫情營運中斷之後，白金礦產供應現已持續恢復，今年礦山供應總量預計將增長 19%，達到 823.5 萬盎司。

報告稱，今年汽車行業的白金需求預計也將增長 14%，工業產業的白金需求預計增長 26%，但預計白金的投資需求將較去年同期下降 86%。在此背景下，WPIC 預測今年白金供應過剩 76.9 萬盎司，明年過剩 63.7 萬盎司。

該報告指出，今年主導的許多趨勢預計將延續至明年，但 Raymond 提醒，2022 年的預期存有「高度的不確定性」。

WPIC 報告指出，自 2021 年「異常」的水準來看，市場高度相信 2022 年白金礦區供應量將增長 1%，而工業需求將下降 13%，「但不太確定的是，處理能力的限制會令今年稍晚汽車催化劑回收的增長下降多少，以及隨著半導體短缺問題緩解，哪種汽車銷售量和生產將反彈。」

儘管如此，Raymond 預期鈀金價格將保持強勁，因為中國汽車製造商在現貨市場購買鈀金供近期使用，而且供應增長與白金同樣受限。 此外，如果汽車製造商的供應鏈問題得到緩解，鈀金的反彈可能會非常劇烈。

「與可 1 比 1 代用於汽車催化劑的鈀金相比，以及與黃金相比，白金被嚴重低估了。」他說。