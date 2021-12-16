橋水達里歐：Fed難大幅升息應對通膨 投資人應多元投資

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，美國聯準會 (Fed) 恐怕已經陷入兩難，因為通膨的飆升難以緩解，而升息卻又會傷害經濟。他建議投資人不應持有現金，應進行多元投資。

達里歐在接受採訪時表示，展望美國經濟前景，他看到情況正在惡化。由於大量印鈔以刺激經濟，通膨開始往上攀升，而振興支票卻不會以同樣的速度發放，從而造成情況惡化。

他指出，當政府需要發放振興支票時，資金來源主要從稅收或發行公債來獲得資金。如果不能單靠借貸來獲得所有需要的資金，央行就可以印鈔，這讓貨幣貶值。央行可以創造更多的貨幣和債務，但不會因此提高生活水平。

達里歐表示自己想幫助人們了解貨幣和信貸如何在系統中流動。他說道：「人們認為最安全的投資是現金，但他們卻沒有考慮到通膨調整後的報酬。」

達里歐建議投資人不要持有現金，最好是持有具流動性、且多元化的資產組合，才能為財富進行保值，像是股票、債券、抗通膨債券、大宗商品和黃金等，並且配置不同國家、產業、貨幣。

他也表示，黃金不是高回報資產，但是卻能有效分散資產。相反，房地產就不是投資的好標的，因為它不具備流動性。而像是比特幣等的加密貨幣則是面臨三個問題，難以交易、波動很大、並且有受到政府禁止的風險。