港口堵塞問題嚴重 高達四分之一美西運能受影響

港口堵塞的問題持續，許多貨櫃航運班次在近期被迫臨時取消。有機構估計，已經有高達四分之一運至美國西岸的運能遭受影響。

研究和諮詢顧問公司 Sea-Intelligence 將這樣的情況稱為「因港口擁塞引起的航班取消」(congestion-induced blank sailings)，航運業者被迫取消航運班次，不是因為運能超載，而是因為港口擁堵導致船隻沒能及時返回。

目前受到影響最大的是亞洲致北美西岸的貿易航線，Sea-Intelligence 表示，由於整體系統的延誤，每週有多達四分之一的運能遭到閒置。

過去，航運業者會通過取消航班的方式來避免運能過剩，在疫情初期，這種情況很常見，亞洲通往美國西岸的航線在兩週內就有 40% 運能受到影響。根據 Sea-Intelligence 的數據，截至 2020 年春季，平均有 25% 的運能遭到取消。

這一波的航班取消則始於 2021 年初，取消率在全年持續上升。2020 年全年，亞洲至北美西岸港口的 20 呎標準貨櫃 (TEU) 運能平均有 12% 遭到取消，並在 2021 年升至近 20%。自今年第 41 週以來，有超過 20% 的 TEU 運能遭到取消，預計這樣的趨勢將持續到年底。

Sea-Intelligence 執行長 Alan Murphy 表示：「隨著北美需求強勁和因此造成的港口堵塞問題，導致船隻每週航班表延誤、船期拉長和航班取消。這種趨勢在最近幾週持續惡化，在今年的第 44 週，亞洲至北美西岸的運能有 28.4% 遭受衝擊。」

Murph 也表示，大多數的航班不會被提前取消，比較可能會是在接近預定出發時間時臨時被取消，主要是由於港口擁堵和延誤造成的運營問題，難以提前預期，尤其是在往返時間相對較短的貿易航班。