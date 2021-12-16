為何加密貨幣市場對Fed會議、高通膨感到不安？

週三 (14 日) 加密貨幣市場正對 FOMC 會議和高通膨感到不安，不過，華爾街分析師預期，如果聯準會未如預期那般鷹派，比特幣等主要加密貨幣可能會上漲。

聯準會 (Fed) 公布 FOMC 會議結果之前，比特幣正處於橫盤整理，暫報約為 46,970 美元，在過去 24 小時內下跌 0.02%，以太幣暫報

3,688 美元，過去 24 小時內跌幅為 2.55%。

面對宏觀經濟不確定性，比特幣已從 11 月份的 68,991 美元歷史高點下跌 30% 以上，以太幣則從 4,865.6 美元的歷史高位下跌 20% 以上。

華爾街分析師表示，如果 Fed 升息速度快於預期，加密貨幣價格可能會進一步波動。

為何加密貨幣市場對 Fed 會議、高通膨感到不安？ (圖片：AFP)

Investing.com 高級分析師 Jesse Cohen 表示：「鑑於 Fed 預計將加快縮減購債 (Taper) 計劃的速度，並暗示明年將提早升息，未來幾個月加密貨幣價格可能會進一步動盪。」

Cohen 稱：「更高利率往往會引發劇烈資金轉向，因為投資者拋售加密貨幣等風險資產，轉向價值股等更安全的標的。」

3iQ Digital Assets 董事總經理 Louis LaValle 稱，隨著比特幣和加密貨幣市場不斷成熟和制度化，Fed 制度和宏觀事件可能對近期價格發現產生更大影響。

一些分析師表示，比特幣過去 2 年瘋狂上漲的一部分原因是，「投資人認為加密貨幣可用於對沖通膨。」

Forex DailyFX 分析師 Richard Snow 指出：「總體而言，由於其作為對沖通膨的巨大吸引力，加密市場出現一些驚人漲幅。」

Eqonex 全球銷售和交易主管 Matt Blom 認為：「如果 Fed 讓市場感到意外並推遲縮減購債的步伐，比特幣可能會出現非常快速的反彈。」

Blom 研判：「也可以說，Fed 的 Taper 消息已被消化定價，因此除非發出提前升息的訊號，否則目前加密貨幣最有可能的是出現反彈。」