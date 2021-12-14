DSCC：蘋果有望最早在2023年推出折疊式iPhone

各大品牌廠近期積極搶進折疊手機市場，面板供應鏈調研公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 預計，蘋果 (AAPL-US) 最早在 2023 年才會推出折疊式 iPhone，而到 2024 年才推出可能性更高。

報導指出，Young 表示，傳聞中的可折疊式 iPhone 最早可能要到 2023 年才會推出，同時他也表示，該項產品更有可能在 2024 年上市。不過，Young 沒有透露更多折疊 iPhone 的相關細節。

早在今年初，就有許多傳言顯示蘋果正在研發可折疊 iPhone，不過並沒有太多的細節。天風國際分析師郭明錤先前預期，蘋果折疊 iPhone 將配備 8 吋 QHD + 可撓式 OLED 面板，三星顯示 (Samsung Display) 有望成為獨家顯示器供應商。

據悉，該折疊機可能採用上下摺疊的設計。根據蘋果產能規劃， 2023 年折疊 iPhone 出貨量預期將達 1500 萬支至 2000 萬支。

觀察整體折疊手機市場，郭明錤認為，今年折疊手機出貨量有望達到 750 萬支，明年有望再倍增至 1700 萬支。目前由南韓三星電子拿下 90% 的市占率，不過中國手機品牌 Oppo、Vivo、小米等也有望在近期推出折疊手機，加大市場競爭。

DSCC 先前也曾預期，蘋果將在 2023 年發布首款 OLED iPad，屆時將以 10.9 吋 AMOLED ‌iPad‌ 亮相。此外，DSCC 在報告中表示，蘋果預計將於 2023 年進入 OLED 平板市場，屆時將推動 2024 年平板市場總營收成長至超過 10 億美元。

相較於 DSCC 的預估，南韓媒體 The Elec 表示，蘋果 OLED iPad 將在 2022 年發布‌，而天風證券蘋果分析師郭明錤則預期，蘋果有望從明年開始使用 OLED，蘋果的第一款 OLED ‌iPad‌ 將是 ‌iPad Air 而非 iPad Pro，iPad Pro 產品線將繼續使用 mini LED 技術。