聯準會預告明年升息 經理人現金水位創一年半來新高 股市進場時點到

抵抗通膨壓力，聯準會預告明 (2022) 年升息，根據美銀美林經理人調查報告顯示，鷹派態度讓經理人轉向防禦性資產配置，現金配置比重自上月的 4.4% 驟升至 5.1%，創下 2020 年 5 月以來新高，但仍未達恐慌程度，顯示進場股市時機已到。

此外，經理人對經濟成長前景看法持續改善，淨 4% 經理人看好未來十二個月經濟成長將改善，淨 9% 經理人預期獲利前景將轉佳，分別較上個月增加 1 及 3 個百分點。

央行態度轉鷹引發經理人擔憂，觸發美銀美林的股市買入信號，淨加碼股票比例則滑落至 46%，較上月下滑 12 個百分點，為 2020 年 10 月來最低，本月經理人轉出銀行、科技與原物料，轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，對美國及歐元區股票、醫療、銀行、科技等皆為淨加碼。

展望 2022 年，經理人預期新興市場與史坦普 500 指數將表現最佳，看好比例分別為 35% 及 29%。

而就通膨與聯準會升息預期，55% 經理人認為通膨僅為暫時性，淨 33％經理人預期全球通膨將在未來 12 個月放緩，較上個月的 14% 大幅增加，亦為 2012 年 1 月來最高，經理人平均預期聯準會將於 2022 年 4 月之前結束縮減購債、首次升息時間為 2022 年 7 月、並預期將於 2022 年升息兩次，較前次調查積極。

調查也顯示，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息躍升至本次調查的最大尾端風險，其次為通膨及新冠疫情反彈。而做多科技則仍為經理人認為最擁擠交易，其次為做多比特幣與 ESG。