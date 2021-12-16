分析師：明年通膨率恐失控 應持有黃金應對相關風險

通貨膨脹目前仍是美國經濟所面臨的最大威脅之一。盛寶銀行 (Saxo Bank) 宏觀經濟分析師 Christopher Dembik 認為，若薪資通膨失控，像是 1970 年代發生的情況，則 2022 年美國通膨有可能上漲至 15%，他建議投資人應持有黃金來規避相關風險。

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 增長 6.8%，創下 1982 年以來的新高。不過，有許多經濟學家指出，通膨率其實遠高於政府的官方報告。

據經濟數據分析網站 Shadow Government Statistics 的數據顯示，若是按照 1980 年之前採用的計算方式，美國的通貨膨脹率其實已經達到 15%。就算是按照 1990 年的計算方式，美國通膨率也在 10% 以上。

Dembik 表示，在 1960 年代末期，美聯準會 (Fed) 就曾經判斷錯誤，最終導致通膨率在 1975 年達到 11.5% 的高峰。而聯準會如今也正在重複同樣的錯誤，因為鮑爾相信因疫情消失的 1040 萬個職缺最終能完全恢復，並據此容忍通膨來支持就業，但這顯然是錯誤的。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，Fed 可能失去對通膨的控制，將繼續在 2022 年為金價帶來支撐。

即使 Fed 決定開始升息，但由於通膨水準偏高，實質利率仍會保持在負值區域，他對 2022 年的黃金表現保持樂觀態度。大多數經濟學家預計，無論 Fed 明年升息多少次，都不太可能趕上通膨水平。

Investment Directions 網站創辦人 John S. Tobey 也表示，在通膨續升的環境下，明年黃金將重獲青睞。而除了黃金外，金礦商的股票也將會是很好的選擇。