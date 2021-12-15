〈美股早盤〉市場靜待Fed決議 美股開平震盪走低

在等待美國聯準會 (Fed) 公布利率決策，並釋出加快減債訊息之際，美股周三 (15 日) 開盤平淡，主要指數於平盤震盪後走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌 0.17%，標普 500 指數跌 0.1%，費城半導體指數跌 0.2％。

Fed 即將在台北時間周四 (16 日) 凌晨 3 點召開今年最後一次利率會議，在經濟穩健復甦和通膨飆升的背景下，Fed 有更多空間展現其鷹派立場。

市場普遍預計，Fed 將宣布加快縮減購債 (Taper) 步伐，並發出更早開始升息的信號，有一半以上的經濟學家預計，會後的最新季度預測將顯示，有 18 位官員預計 Fed 將在明年升息 2 次。

除聯準會外，市場也將關注其他主要央行動向，歐洲央行、英國央行將於周四 (16 日) 發布利率決議，日本央行則已悄悄撤銷疫情期間的刺激措施。

經濟數據面，美國公布 11 月零售銷售月增 0.3%，增速自 10 月大幅回落，且遜於市場預期。

截稿前，美債殖利率升至 1.453%，美元則小幅下滑。

大型科技股多半下跌。截稿前，Meta(FB-US)跌 1.5%，Alphabet(GOOGL-US)跌近 1％，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.7%，Netflix(NFLX-US)跌 0.66%。蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別漲 0.2％和 0.1%。

國際油價周三持續下滑，除了對於 Fed 加快腳步收緊政策的預期，使油價承壓外，國際能源署 (IEA) 昨日以 Omicron 變異株干擾為由，下修 2022 年能源需求和供應預期。

截至台北時間周三 (15 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 112.60 點或 - 0.32%，暫報 35431.58 點

那斯達克綜合指數下跌 24.65 點或 - 0.18%，暫報 15210.82 點

標普 500 指數下跌 4.69 點或 - 0.10%，暫報 4629.40 點

費半下跌 9.47 點或 - 0.25%，暫報 3784.94 點

台積電 ADR 上漲 0.63% 至每股 117.02 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.453％

紐約輕原油下跌 0.90％ 至每桶 70.09 美元

布蘭特原油下跌 0.77% 至每桶 73.13 美元

黃金下跌 0.08% 至每盎司 1770.90 美元

美元指數下跌至 96.49

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 4.73％，至 261.18 美元。

製藥公司禮來 (Eli Lilly) 周三上修全年收入和獲利展望，預計今年旗下 Covid 抗體藥物的全球銷售額將達 21 億美元，帶動整體收入升至 280 億至 283 億美元左右，高於原先預期的 272 億至 276 億美元，同時預估全年調整後 EPS 落在 8.15 至 8.20 美元間，高於此前預期的 7.95 至 8.05 美元。

勞氏 (LOW-US) 早盤下跌 0.65％，至 250.83 美元。

美國居家修繕零售商勞氏 (Lowe’s) 周三公布銷售展望，隨著疫情期間的自助裝修熱潮降溫，勞氏預計 2021 會計年度銷售額為 950 億美元，遜於 FactSet 預期的 957 億美元，2022 會計年度銷售額落在 940 億至 970 億美元間，同樣低於預期，同店銷售額估與今年持平或最多跌 3%。

英特格 (ENTG-US) 早盤下跌 6.09％，至 134.50 美元。

英特格周三同意以約 65 億美元價格買下半導體材料供應商 CMC Materials(CCMP-US)，後者股東每股股票可獲得 133 美元現金和 0.4506 股英特格普通股。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月零售銷售年增率報 18.2％，前值 16.3%

美國 11 月零售銷售月增率報 0.3％，預期 0.8％，前值 1.7%

(圖：Zerohedge)

美國 12 月紐約 Fed 製造業指數 31.9，預期 25.0，前值 30.9

台北時間 23:00 公布美國 12 月 NAHB 房產市場指數，預期 84.0，前值 83.0

台北時間 23:00 公布上周 EIA 原油庫存增減，前值 - 24.1 萬桶

華爾街分析：

FlowBank 投資總監 Esty Dwek 表示，實際情況在於，通膨持續的時間較原先預期來得更長，聯準會也承認這一點。此外，新變種病毒除了引發市場對於經濟成長受阻的擔憂，對通膨來說也是一個顧慮的點。

Dwek 認為，企業和消費者已非常適應變異株，目前主要風險在於中國的清零政策，這導致供應鏈瓶頸的延續時間拖得更長。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，若疫情持續降溫，每一波新疫情對整個醫療體系和經濟的影響，都會比前一波來得更小，經濟應該有望在明年達到充分就業，通膨也將處於低位。