反其道而行！女股神伍德：明年金融市場最大風險是通縮 不是通膨

被譽為「女股神」的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德（Cathie Wood）週二（14 日）再次對通縮而非通膨發出警告，稱 2022 年通縮將是金融市場和經濟體的最大風險。

通膨引起的擔憂情緒和升息預期打擊了伍德掌舵的基金，其規模 161 億美元的旗艦 ARK 創新基金 (ARKK-US) 今年迄今下跌 24%，遠遜於同期 S&P 500 指數上漲 24% 的表現。

該基金是 2020 年表現最佳的美國股票基金，因其押注於所謂的「居家股」，在遠程醫療保健公司 Teladoc Health (TDOC-US) 和串流影視平台 Zoom (ZM-US) 上建倉規模龐大，但自 2021 年初以來已下跌 40% 以上。

伍德表示：「我們覺得，現在就是在經歷跟先前 (押注特斯拉) 一樣的否定潮。」方舟基金先前大量資金押注特斯拉 (TSLA-US) 和比特幣，爾後兩者漲幅均超過 1000%。「儘管今年迄今股價虧損，但我們對自己的策略的信心已經增強。」

伍德將能自「居家潮」中獲利的企業視為創新類別的一部分，與特斯拉和生物科技股同類。伍德表示，債券市場的跡象顯示通膨正在放緩以及大宗商品價格普遍下跌，這一點支撐了創新類股的主張。

根據理柏（Lipper）的數據，總體而言，ARK 創新基金在過去 10 周中有 6 週出現了投資者外流。 該基金在周二下午的交易中下跌 2.4%，是標準普爾 500 指數下跌 1% 的兩倍多。

另一方面，伍德預計美國未來一年的經濟成長低於許多經濟學家的預期，促使大眾重新轉向「無論經濟背景如何都可以增長」的創新型公司。

根據理柏（Lipper）的數據，總體而言，ARK 創新基金在過去 10 週中有 6 週出現了投資者外流，該基金週二下跌 1.14%，收 93.42 美元。