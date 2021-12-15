聯準會會議預期趨鷹 美元指數ETF攀一年半新高價

聯準會於近兩天召開 FOMC 利率決策會議，由於美國近期公布的經濟數據，不論是通膨數據、就業數據及 ISM 製造業及非製造業指數等均傳來好消息，市場據此預期聯準會將更趨鷹派，本次會議可能宣布加速縮減購債，美元指數搶先展開漲勢，直接對應的美元指數 ETF 攀近一年半新高價，後市看俏。

目前國內操作美元指數走勢的金融產品，「期元大美元指數 ETF」(00682U-TW)、「期元大美元指正 2 ETF」(00683L-TW) 是唯二正向連動美元指數的 ETF，透過證券帳戶即可快速布局。

法人對此建議，穩健型投資人可優先留意「期元大美元指數 ETF」的投資機會，積極型投資人則可依短線走勢，操作具槓桿效果的「期元大美元指正 2 ETF」。近期兩檔 ETF 股價均跟隨美元指數水漲船高，雙雙創下 2020 年 7 月以來新高價，未來隨著聯準會政策偏鷹，還有表現空間。

法人分析，現階段通膨數據及就業數據大幅超標聯準會的預估，聯準會面對壓力有機會加速縮減購債，本次會議可能將縮減購債規模增加一倍，並在 2022 年 3 月結束購債，加大聯準會升息彈性。

根據 FedWatch 最新數據顯示，市場預期聯準會將在 2022 年 6 月前升息一碼，之後的每季再升息一碼，總計年內升息三碼，若照此節奏，美元指數在聯準會加速縮減寬鬆，以及升息時間表提前下，非常有機會延續近期的強勢表現至 2022 年。

法人並提醒，美元指數 ETF 可做為對應美元指數走升的操作工具，不過其為投資期貨，投資風險和現貨不同，且走勢與美元指數高度相關，與新台幣兌美元匯率變化不同。同時，槓桿 ETF 僅適合短期交易操作，或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設與執行停損規劃。

第二季以來 期元大美元指正 2 ETF（00683L）上漲近一成