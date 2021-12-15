航空旅遊復甦 波音看好今年全年交機數較去年增長一倍以上

隨著旅遊需求升溫，航空市場逐漸復甦。美國飛機製造大廠波音 (BA-US) 在週二 (14 日) 表示，該公司在 11 月總共交貨了 34 架飛機，使得今年的交機數量有望較 2020 年增加一倍多，明顯出現反彈。

波音表示，該公司在 11 月獲得了 91 架飛機新訂單，其中大部分為 737 Max 機型。波音在 11 月交貨給全球客戶的飛機數量達 34 架。截至今年 11 月，波音公司總共交貨了 302 架飛機，是 2020 年新冠肺炎疫情期間 157 架的 2 倍，不過仍低於 2019 年疫情前的 380 架。

波音的 737 Max 機型曾經發生過 2 次墜機事件，使得該機型遭到全面禁飛， 長達 20 個月的禁飛期間讓波音虧損金額高達 200 億美元 。不過，美國已在 2020 年底批准該班機復飛，中國也在先前核准適航許可。波音公司在 10 月底曾表示，中國航空公司的飛機需求量，約占波音公司庫存 370 架 737 Max 飛機的 3 分之 1。

不過，儘管波音的飛機交貨數量有所上升，該公司仍面臨其他挑戰。在過去一年的大部分時間內，波音 787 夢幻客機 (Dreamliner) 的交貨遭到推延，因為該公司仍在努力解決製造缺陷，也導致美國航空公司等大客戶購買飛機的計劃出現變動。

美國航空上週就曾表示，由於波音飛機交貨延誤，將不得不削減明年夏季的國際航班，香港、北京、上海等航線將停飛或減班。

夢幻客機的客戶正積極為明年國際旅遊做準備，希望從疫情對航空業的嚴重打擊中走出來，但過去一年來，波音因為一連串製造瑕疵審查和修補，多次延後交機。