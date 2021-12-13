南韓全年出口創高 估超越6400億美元

南韓的全年出口額再度創下歷史紀錄。根據南韓產業通商資源部及關稅廳的說法，南韓今年 (2021 年) 的出口額在 13 日上午，已超越 2018 年所寫下的 6049 億美元歷史紀錄，也預估今年的總出口額將超越 6400 億美元。

南韓 2021 年 1 到 11 月期間的出口額，累計達 5838 億美元，和 2018 年 1 到 11 月的 5567 億美元相比，高出 271 億美元。

依照南韓產業通商資源部的說法，該國今年出口額之所以創下歷史新高，主要和以下幾項因素有關，包含主要出口產業所扮演的主導角色，全新出口品項的大幅耀進，以及出口品項的高附加價值化等。

在 COVID-19 疫情影響之下，南韓的半導體、汽車、造船等主要產業的表現都相當穩健。而除了前述的主要出口產業之外，南韓的電池、生技、化妝品、農水產食品的出口表現也相當突出，這四類新興的出口品項和 2018 年相比增加了 123 億美元，在南韓出口增加的部分當中、占比達 45%，扮演著火車頭角色。

以全球各國的出口金額來看，今年南韓仍排名第 7；若以貿易排行來看，南韓睽違 9 年、落在第 8 名。

南韓政府認為明年 (2022 年) 的實體經濟將持續回溫，也預估出口增加的走勢將維持下去。另外，南韓政府也預測在接下來，諸如 COVID-19 變種病毒株的擴散，供應鏈的不確定性，以及中國成長放緩等風險都將持續存在。