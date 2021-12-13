晶片和石油需求強勁 南韓12月上旬出口額年增20.4%

根據南韓關稅廳 (Korea Customs Service) 在週一 (13 日) 公布的報告，受惠於全球對晶片和石油產品的需求強勁，南韓 12 月前 10 日出口額較去年同期大增 20.4%。在出口強勁的推動下，南韓經濟正處於復甦軌道上。

數顯示據，在 12 月 1 日至 10 日期間，南韓出口總達到 195 億美元，遠高於去年同期的 162 億美元，年增 20.4%。不過，進口額也大增 42.3% 至 220 億美元，使得貿易逆差達到 25 億美元。

從各產品類別來看，作為南韓主要出口項目的記憶體晶片在上述期間年增 26.5%，表現依舊亮眼。半導體約佔南韓出口總額的 20%，是該國重要的經濟來源。南韓也是全球最大的記憶體晶片製造商三星電子及 SK 海力士的所在地。

Heungkuk Securities 研究主管 Song Jae-kyung 曾表示，隨著 Omicron 快速擴散，雖然目前還沒有工廠宣布停工，但越來越多主要市場正在考慮採取封鎖措施，這將使消費者重回居家辦公模式，對記憶體晶片需求也是利多。

石油產品出口額則是在 12 月前 10 日暴增了 90.7%，主要是由於在全球經濟復甦的背景下，國際油價持續居高不下。相比之下，汽車出口額則較去年同期下跌 6.2%，主要受到全球汽車晶片短缺問題所衝擊，汽車約佔南韓出口總額的 7%。

從出口國來看，南韓對最大貿易夥伴中國的出口額較去年同期增長 24.9%，對美國的出口增長 18.3%。

受惠於出口持續強勁，南韓央行預測今年南韓經濟成長有望達到 4%，該國政府則預測經濟成長將達到 4.2%。