南韓央行：將考量疫情與通膨進展 「適當」調整貨幣政策

南韓央行周四 (9 日) 表示，omicron 的出現增加了央行成長和通膨展望的不確定性，接下來將根據通膨、疫情和主要經濟體的貨幣政策方向，「適當」調整貨幣政策的寬鬆程度。

在提交國會的貨幣政策報告中，南韓央行 (BOK) 將全球供應中斷、新冠疫情的重起以及 omicron 等新變種病毒的出現，其所帶來相關的不確定性，列為可能對經濟構成壓力的主要風險因素。

報告認為，雖然感染病例激增且新變種正在蔓延，但高疫苗接種率意味著，除非長期實施嚴格限制，否則南韓的消費復甦將持續。

央行表示，隨著國內經濟持續好轉，消費通膨可能在相當長一段時間內，保持在目標水準以上，未來將適當調整寬鬆貨幣政策的力度。

央行補充說，未來將透過密切監測疫情的發展、經濟成長、通膨趨勢，以及主要國家金融失衡加劇和貨幣政策變化相關的風險，來確定何時採取進一步調整措施。

南韓央行在 8、11 月兩度升息，以抑制通膨及家庭債務的成長。央行總裁李柱烈早前表示，即使在兩次升息之後，南韓的貨幣政策仍然寬鬆，這為明年初再次升息的可能性預留空間。

周四的記者會上，副總裁 Park Jongseok 強調，現在評估變種病毒如何影響央行的預測還為時過早，但央行將密切關注經濟和通膨的變化。