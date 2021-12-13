南韓啟動加入CPTPP程序 追趕台灣、中國腳步

南韓政府為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，已經在該國國內推動相關手續，追趕台灣、中國腳步。

韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基在 13 日 (週一) 召開的「對外經濟長官會議」上表示，為正式推動 CPTPP 的參加作業，將與多方利害關係人進行討論，要展開申請手續。

洪楠基提到，中國和台灣都有申請加入 CPTPP，亞太地區的經濟秩序變化正趨活絡，有鑑於此，南韓不能只停留在政府內部討論。

南韓政府一直有意加入 CPTPP、也持續在內部進行討論，但是 CPTPP 要求更多市場開放，引起南韓產業界及農業團體的強烈反彈。然而，中國和台灣在 9 月時相繼申請加入 CPTPP，對南韓帶來壓力，也讓該國政府擔憂無法擠進巨大經濟圈，因此加快推動腳步。

對南韓而言，該國首度參加的廣域型自由貿易協定 (FTA)，是由東協 10 國及中國、日本、澳洲、紐西蘭和南韓共 15 國參加的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，即將在 2022 年 2 月生效 ，屆時將以工業產品為主，來擴大無稅品項的範圍。

如果南韓順利加入 CPTPP，也將是該國第二度加入廣域型的自由貿易協定，只是和 RCEP 相比，CPTPP 對於市場開放的要求更多，目前南韓 8% 的汽車進口關稅將面臨調降壓力，勢必造成南韓汽車業界反彈；另外南韓的農業團體也應該會對進一步的市場開放有所抗拒，預料南韓與其他加盟國的談判，將遇上不少難題。